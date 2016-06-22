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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月22日

路透香港6月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7
587港元 )
    
    美国股市周二小幅收高，道琼工业指数 上扬24.86点，或0.14%，至17,829.73点,科技股领涨，美
国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对经济持乐观态度，淡化经济陷入衰退的风险，而市场对即将进行
的英国公投的忧虑也减弱。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              123.710     2.02        19914       9.598       0.09
 中国铝业                            7.720       0.52        12037       2.396       -1.00
 中国移动                            55.960      0.76        134350      86.835      0.33
 中国人寿                            10.780      -0.19       112044      16.728      -0.07
 中石油                              68.940      0.85        35219       5.349       0.73
 中石化                              70.120      2.16        21944       5.440       0.19
 汇丰控股                            32.430      1.34        5571218     50.323      1.05
 中电信                              44.490      2.54        11095       3.452       -0.24
 中国联通                            10.480      1.06        53505       8.131       -0.48
 兖州煤业                            5.950       1.54        7393        4.616       -1.10
 华能国际                            27.410      0.77        20475       5.317       1.46
 南方航空                            28.170      0.64        1714        4.371       0.03
 东方航空                            26.000      -0.27       1792        4.035       -0.38
 中芯国际                            4.020       2.55        14334       0.624       0.61
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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