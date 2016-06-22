《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月22日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7 587港元 ) 美国股市周二小幅收高，道琼工业指数 上扬24.86点，或0.14%，至17,829.73点,科技股领涨，美 国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对经济持乐观态度，淡化经济陷入衰退的风险，而市场对即将进行 的英国公投的忧虑也减弱。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.710 2.02 19914 9.598 0.09 中国铝业 7.720 0.52 12037 2.396 -1.00 中国移动 55.960 0.76 134350 86.835 0.33 中国人寿 10.780 -0.19 112044 16.728 -0.07 中石油 68.940 0.85 35219 5.349 0.73 中石化 70.120 2.16 21944 5.440 0.19 汇丰控股 32.430 1.34 5571218 50.323 1.05 中电信 44.490 2.54 11095 3.452 -0.24 中国联通 10.480 1.06 53505 8.131 -0.48 兖州煤业 5.950 1.54 7393 4.616 -1.10 华能国际 27.410 0.77 20475 5.317 1.46 南方航空 28.170 0.64 1714 4.371 0.03 东方航空 26.000 -0.27 1792 4.035 -0.38 中芯国际 4.020 2.55 14334 0.624 0.61 （完） (整理 梁慧仪)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完