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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:45 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月22日-6月29日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 6/22         美国            发售两年期浮息债券
                              
 6/22         德国            标售30年期联邦债券
                              
 6/23         日本            标售三个月期贴现国库券
 6/23         日本            标售20年期公债
 6/27         法国            标售国库券(BTF)
 6/27         美国            发售两年期公债
 6/27         意大利          标售零息/通胀保值债券BTP€i
 6/28         意大利          标售国库券
 6/28         美国            发售五年期公债
 6/28         日本            标售两年期公债
 6/29         美国            发售七年期公债
                              
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
  
 (编译 孙国玉；审校 戴素萍)

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