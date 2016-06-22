《中国重要政经日程》--6月22日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

6月22日（周三）

--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会。发布会邀请新疆维吾尔自治区主席、中国—亚欧博览会组委会主任雪克来提·扎克尔，商务部副部长房爱卿等介绍新疆经济社会发展及第五届中国—亚欧博览会等问题，并回答记者提问。

--中国国家主席习近平对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。

--G20财政和央行副手会、协调人与财政和央行副手联席会议、协调人会议在福建厦门举行，至25日。

=============================近期重要政经日程==========================

6月23日（周四）

--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议，至24日。

6月25日（周六）

--亚洲基础设施投资银行在北京举行首次年会，至26日，有57个创始成员国的理事和代表将参加该年会。

--应中国国家主席习近平邀请，俄罗斯联邦总统普京对中国进行国事访问。

6月26日（周日）

--第十届世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。中国国务院总理李克强将在开幕式发表特别致辞。

6月29日（周三）

--G20能源部长会议在北京举行，至30日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。