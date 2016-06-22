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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:27 BJT

《全球汇市》美元兑多数货币上涨，英镑在公投前走势迟滞

大宗商品货币也拉回，澳元兑美元 跌至0.7456，从七周高点0.7513回落。
    
    最近的民调大多显示，英国公投留欧派占上风，但也有一些迹象显示，留欧与退欧两派
势均力敌。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1247  1.1240  +0.06  +3.56  1.0860
    美元/日圆            104.63  104.73  -0.10 -13.03  120.30
    欧元/日圆         117.71  117.74  -0.03  -9.78  130.47
    美元/瑞郎            0.9615  0.9616  -0.01  -4.02  1.0018
    英镑/美元            1.4662  1.4645  +0.12  -0.52  1.4738
    美元/加元            1.2808  1.2815  -0.05  -7.45  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5979  6.5930  +0.07  +0.46  6.5680
    澳元/美元            0.7445  0.7444  +0.01  +2.34  0.7275
    新西兰元/美元        0.7126  0.7116  +0.14  +4.41  0.6825
    澳元/日圆         77.930  78.040  -0.14 -11.06  87.620
    新西兰元/日圆     74.580  74.590  -0.01  -9.03  81.980
    英镑/日圆         153.45  153.39  +0.04 -13.41  177.22
    澳元/新西兰元     1.0446  1.0452  -0.06  -2.04  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/许娜/孙国玉/李爽  审校 龚芳/陈宗琦/杜明霞/张若琪)

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