《全球汇市》美元兑多数货币上涨，英镑在公投前走势迟滞

大宗商品货币也拉回，澳元兑美元 跌至0.7456，从七周高点0.7513回落。 最近的民调大多显示，英国公投留欧派占上风，但也有一些迹象显示，留欧与退欧两派 势均力敌。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1247 1.1240 +0.06 +3.56 1.0860 美元/日圆 104.63 104.73 -0.10 -13.03 120.30 欧元/日圆 117.71 117.74 -0.03 -9.78 130.47 美元/瑞郎 0.9615 0.9616 -0.01 -4.02 1.0018 英镑/美元 1.4662 1.4645 +0.12 -0.52 1.4738 美元/加元 1.2808 1.2815 -0.05 -7.45 1.3839 美元/离岸人民币 6.5979 6.5930 +0.07 +0.46 6.5680 澳元/美元 0.7445 0.7444 +0.01 +2.34 0.7275 新西兰元/美元 0.7126 0.7116 +0.14 +4.41 0.6825 澳元/日圆 77.930 78.040 -0.14 -11.06 87.620 新西兰元/日圆 74.580 74.590 -0.01 -9.03 81.980 英镑/日圆 153.45 153.39 +0.04 -13.41 177.22 澳元/新西兰元 1.0446 1.0452 -0.06 -2.04 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/许娜/孙国玉/李爽 审校 龚芳/陈宗琦/杜明霞/张若琪)