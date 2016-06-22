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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报6月22日

* 要闻版头条：

--元朗新楼盘战升温，长实地产 旗下＂世宙＂针对性推＂成交金额123%第一按揭＂截击新地 同区新盘＂PARK YOHO Venezia＂，连买家手持物业抵押，最高贷款额为新购物业的123%，比对手多借3%。

* 其他：

--海尔电器 收购通用电器家电后，将整合通用家电，料明年可体现协同效应。海尔集团部分业务亦拟注入海尔电器，有望拓展美国市场。另主席及行政总裁周云杰表示，海尔不排除与阿里巴巴 合作，发展物流行业。

--评级机构标普研究报告指，关注中国投资级地产开发商的债务风险，该机构亚太区企业评级资深董事叶翱行指，高杠杆及流动性低或成为影响评级的主要因素。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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