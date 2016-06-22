《全球重要经济事件一览表》--6月22日-6月29日

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6月22日(三)

厦门--20国集团(G20)财政和央行副手会、协调人与财政和央行副手联席会议、协调人会议(至25日)。

北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会。发布会邀请新疆维吾尔自治区主席、中国—亚欧博览会组委会主任雪克来提·扎克尔，商务部副部长房爱卿等介绍新疆经济社会发展及第五届中国—亚欧博览会等问题，并回答记者提问(0200)。

--中国国家主席习近平对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。

华盛顿--美联储主席叶伦在美国众议院金融服务委员会举行的“货币政策与经济形势”听证会上做证词陈述(1400)。

华盛顿--美国财长杰克卢参加针对社会保障和医疗保险托管报告召开的联合记者会(1430)。

墨西哥坎昆--美国商务部部长普里茨克在经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议上发表演说。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有发布利率声明的计划。

赫尔辛基--芬兰财政部公布最新经济预估(0800)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

6月23日(四)

乌兹别克斯坦塔什干--中国国家主席习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议(至24日)。

纽约--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“经济形势及货币政策的作用”发表演说(2300)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)全行委员会会议。

日本石川县--日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议，并公布货币政策报告(0800)。

巴黎--法国经济部长马克龙在“改革以促进经济更强劲增长”会议上发言(0630)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在该央行组织的单一监管机制(SSM)会议上致开幕词(0815)。

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议(0800)。

东京--日本央行公布6月15-16日政策会议中审议委员的意见摘要(2350)

6月24日(五)

罗马--欧洲央行委员Ignazio Angeloni参加Villa Mondragone国际经济研讨会的小组讨论(0900)。

东京--日本央行副总裁中曾宏在信托协会年会上发言(0636)。

6月25日(六)

北京--亚洲基础设施投资银行在北京举行首次年会，至26日，有57个创始成员国的理事和代表将参加该年会。

北京--俄罗斯联邦总统普京对中国进行国事访问。

6月26日(日)

天津--第十届世界经济论坛夏季年会(至28日)，中国国务院总理李克强将在开幕式发表特别致辞。

6月27日(一)

华盛顿--布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)召开2016年年会(1230)，发言者包括：美国财政部长杰克卢、国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿和世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在全国经济对话年度会议上讲话(2300)。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行举行中央银行论坛(至6月29日)。发言者包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、中国人民银行行长周小川、欧洲央行执委科尔、欧洲央行执委普雷特、亚洲开发银行首席经济学家魏尚进和英国央行总裁卡尼等。

6月28日(二)

海牙--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲理事会外交关系年会发表演说(0800)。

伦敦--英国央行金融政策委员会会议。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至29日)。

6月29日(三)

北京--G20能源部长会议(至30日)。

莫斯科--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜在年度银行业大会发表演说(0300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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