《中国报摘》--其他报纸重要消息6月22日

**上海证券报**

--上海银监局法人银行监管处副处长林学冠介绍，上海三家投贷联动试点银行的方案已经完成，具体实施方案即将上报银监会。

--上海欣安人寿近期收到保监会不同意其筹建的批复。这是今年筹建被否的第二家保险公司，也是近一年来被否的第四家待筹险企，保监会在保险公司准入门槛的审批态度上未有放松迹象。

**证券时报**

--华澳信托因报送报表时出现差错或迟报，近期被上海银监局行政处罚15万元，该公司是今年第4家受罚的信托公司，此前3家分别为平安信托、华宸信托和东莞信托。业内人士表示，信托公司接连受罚，表明监管层对信托监管从严的态势，信托公司需要更加重视合规经营和业务规范。

**人民日报**

--知名经济学家吴敬琏撰文强调，竞争是市场制度的灵魂，确立竞争政策的基础性地位，是当前进行供给侧结构性改革的重要内容和促进经济转型升级的有力举措，对中国发展具有极端重要性。(完)