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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:43 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月22日

*工商时报：

--今年公告地价平均涨幅逾三成，影响民间参与公有地设定地上权与BOT的投资意愿，为降低投资风险不确定性，财政部正研议调整地上权租金，从公告地价的3.5%，改为1%至3.5%间机动调整，最快9月招标时适用。

--三商人寿股东会通过4亿股私募案，将用来引进策略投资人，若单一投资人包下4亿股将可占三商美邦人寿19.3%，另外可加老股、公募等一举过25%，甚至更高。

--日圆强升、带旺台湾工具机业订单明显增加，包括台中精机集团董事长黄明和、东台集团董事长严瑞雄及和大集团总裁沈国荣均认为，台湾工具机产业景气最坏时机已过。台湾机械工业公会理事长柯拔希看好今年国内机械设备出口，有机会比去年成长5%。

*经济日报：

--桃园市空服员职业工会昨日深夜通过华航空服员罢工投票案，这是国内空服员首次取得合法罢工权，华航空服员计划在暑假罢工，华航总经理张有恒今日站上第一线沟通，希望化解迫在眉睫的罢工危机。

--外传经济部长李世光将亲自兼任工研院与资策会两大法人董座，预料，经长亲征将有助新政府推动两大法人软硬整合，也能确保新政府力推的五大创新产业尽快开花结果。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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