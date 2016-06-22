《香港报摘》--其他报纸重要消息6月22日

* 明报：

--港交所 宣布，为便利港交所对＂中华通＂系统的进一步提升，及回应参与者对＂深港通＂中，北向结算所需要的接驳规格查询，港交所并且已发布了所需的资料册，市场参与者可于6月27日起进行端对端测试。

--经济下滑风暴席卷零售业，CEC国际 旗下759阿信屋近期一再变阵，最新计划关闭阿信屋所有中型店舖，转移开拓连锁便利店，目标开设40间。

* 苹果日报：

--第六批通胀挂鈎债券（iBond），认购反应或首日挂牌价表现均逊预期，但符合申请银色债的长者（年满65岁或以上），认购占比有所提升。政府发言人表示，按照联席安排行所提供数据，是次年满65岁申请iBond人数，占总申请人数约13%。

* 东方日报：

--瑞士钟表业联合会公布，5月份瑞士钟表出口按年下跌9.7%，至15.51亿瑞士法郎，为连续第11个月下跌；其中，对香港出口则下跌16.8%至1.9亿瑞郎，更是连续第16个月录得下跌。

* 文汇报：

--香港平民屋宇有限公司早前就石硖尾大坑西新邨重建计划，向城规会提交申请，拟分两期进行，重建后将合共提供4,925个单位，逾七成单位为资助房屋。规划署最新报告认为申请合乎规划意向，不反对申请，估计项目本周五通过城规会的机会甚大。（完）