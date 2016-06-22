《香港报摘》--其他报纸重要消息6月22日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 明报：
--港交所 宣布，为便利港交所对＂中华通＂系统的进一步提升，及回应参与者对＂深港通＂中，北向结算所需要的接驳规格查询，港交所并且已发布了所需的资料册，市场参与者可于6月27日起进行端对端测试。
--经济下滑风暴席卷零售业，CEC国际 旗下759阿信屋近期一再变阵，最新计划关闭阿信屋所有中型店舖，转移开拓连锁便利店，目标开设40间。
* 苹果日报：
--第六批通胀挂鈎债券（iBond），认购反应或首日挂牌价表现均逊预期，但符合申请银色债的长者（年满65岁或以上），认购占比有所提升。政府发言人表示，按照联席安排行所提供数据，是次年满65岁申请iBond人数，占总申请人数约13%。
* 东方日报：
--瑞士钟表业联合会公布，5月份瑞士钟表出口按年下跌9.7%，至15.51亿瑞士法郎，为连续第11个月下跌；其中，对香港出口则下跌16.8%至1.9亿瑞郎，更是连续第16个月录得下跌。
* 文汇报：
--香港平民屋宇有限公司早前就石硖尾大坑西新邨重建计划，向城规会提交申请，拟分两期进行，重建后将合共提供4,925个单位，逾七成单位为资助房屋。规划署最新报告认为申请合乎规划意向，不反对申请，估计项目本周五通过城规会的机会甚大。（完）
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完