港报社评：新盘按揭愈＂笋＂，置业愈要留神--经济日报6月22日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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有新盘推楼价120%按揭后，再有发展商推123%按揭抢客，地产商应是要深挖换楼客等购买力，以加快去货。此亦反映发展商对后市偏淡，新盘优惠愈＂笋＂（即愈＂吸引＂），买家愈要留神。
上周开售的一个元朗新盘，发展商推出高达楼价120%的按揭计划吸客，惹市场注视，惟按揭成数高处未算高，有同区新盘货尾，昨推楼价123%按揭计划狙击对手。向来无宝不落的地产商竟争相高额贷款给买家，是要深挖潜在购买力。
因这类高于楼价本身的高成数按揭计划，买家须有另一个物业作额外抵押品，发展商应是要针对换楼客，以至希望将现有物业价值＂活化＂再入市的投资客，亦有分析指发展商看中本港有近6成住宅物业已经完成按揭，就算父母没足够现金，亦可抵押手中物业助子女上车。
发展商的按揭优惠斗加码，深挖市场潜在购买力，应反映其对本港楼市看法偏淡，才会奇招尽出斗抢客，背后底因至少有二。
一方面，近年港府积极推地，已逐渐形成住宅新供应。港府预计在未来三至四年，一手新盘潜在供应高达9.2万伙，以每年消化量约1.7万伙来看，楼市供不应求格局已不复再，新盘数量日趋充裕。新盘已非＂皇帝女唔忧嫁＂，发展商自然更着紧促销去货。
另一方面，在港府辣招挤走内地客后，近年本港楼市的主要购买力来自本地买家，惟在外围经济没起色、内地经济下行压力又未消，本港经济恐前路崎岖，失业率有可能持续上升，损本地买家置业能力。故发展商趁现时经济环境尚未算糟，便设法以各种优惠，力挤潜在购买力。
在此情况下，有意置业人士应更审慎，皆因发展商既对楼市后向有所保留，未来新盘为抢买家，各种促销优惠或将不断加码，准买家大可货比三家才伺机出手，以更优厚的优惠上车。
惟更关键是，若准买家有意借高成数按揭，虽可解首期烦恼，但借贷金额愈大，风险亦必然愈高。一旦要抵押现有的物业，须更慎之又慎地计算清楚自己的承受风险能力，以免供款能力不幸出问题时，牵连现时持有的居所。
发展商的高成数按揭不断加码，会否惹金融风险，港府以至金管局固应多加监察、拟备对策。而发展商推优惠愈是进取，准买家就愈要留神，避免＂计错数＂换来先甜后苦的结果。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完