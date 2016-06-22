港报社评：乐见良性竞争，的士革故鼎新--信报6月22日

政府有意推出优质的士服务，回应市场需要，旋即惹来传统的士业界群起反对，昨日就有约二百辆的士从各区纷纷驶到金钟政府总部请愿，幸好没有事先张扬的＂怒烧车胎＂甚至＂瘫痪中环＂。业界的反对理由很容易了解，他们担心政府建议批出三个优质的士专营权，合共可营运最多六百辆优质的士，将会抢去司机的饭碗，尤其削弱持牌者的既得利益。部分的士牌照拥有人声泪俱下诉苦曰＂烧炭都唔掂＂，因为牌价有机会继续拾级而下，恐怕会沦为负资产。按目前行情，的士牌价约580万元，比起前年的700百万元跌了一大截。

对于的士业界的不满，运输及房屋局的官方论断是＂过虑＂。该局局长张炳良昨日强调，现时的建议只是初步构思，并非已敲定的方案，而且优质的士并非要取代传统的士，两者各有分工，定位、客源和收费都不同；优质的士专营权计划是为市民提供更多选择，代价自然是费用更高，比传统的士贵六成至一倍。除了类别各异之外，政府也认为专营权不会构成激烈竞争，因为现有传统的士牌照1.8万个，新增的600百辆优质的士只占整体数量的百分之三。

在芸芸交通工具之中，的士是收费最高的一种，本来服务就应该优质，为什么忽然之间要额外增设优质的士？首先当然是传统的士确实存在服务质素良莠不齐的现象，拒载有之，拣客有之，兜路有之，滥收车资时有所闻，乘客纵有满腹牢骚，实在不知如何投诉，俗语说是＂冇仇报＂，事关的士司机绝大部分是租车经营的个体户，根本不存在惩罚机制，久而久之养成的士司机并非以客为尊的傲慢态度。掉过头来说，司机态度再好又如何？按表收费的车资不会增加，极其量获得打赏一丁点小费，乘客下了车马上等于再见不是朋友的陌路人。

其次，促成政府拨乱反正的导火线是手机召车程式Uber对行业造成冲击，市民欢迎新的竞争者加入市场，可是政府去年＂依法办事＂高调拘捕Uber司机，于是引起群情汹涌的热烈讨论，对于传统的士的新仇旧恨一下子捅翻了天。

应该优质的传统的士为人诟病，相对优质的＂另类白牌＂又不容于法例，政府的建议应运而生，并且针对关键问题尝试提供解决办法，就是发出专营权之时，规定申请者必须以公司形式经营，司机与公司之间构成雇主与雇员的关系，如此才可让乘客投诉有门，从而令司机知所警惕，戒掉过往恶习，改善态度，提升服务质素。如果不是额外增设专营权，按现时情况是不可能让业界自行组成公司经营的，皆因1.8万个的士牌照由9,000个车主持有，根本就是无法聚合的一盘散沙。

业界一方面宣泄不满，另一方面提出反建议，何不让现有传统的士转为优质的士？张炳良指出，传统的士牌照是永久性质，可以自由转让，优质的士专营权则有时限，不可转让；再者，传统的士可以自雇形式经营，优质的士必须以一定规模的公司经营。显然地，政府企图以＂司机受雇于公司＂的模式来杜绝＂劣质的士＂。

站在消费者立场，优质的士要是真的推出市场，既是多一个选择，同时不失为良性竞争的催化剂，堪称本地交通政策史上的一大革新，方向不可谓不正确。试想想，优质的士珠玉在前，对待乘客彬彬有礼，不拒载，不拣客，不兜路，传统的士还敢肆无忌惮吗？

对于租车谋生的司机而言，其实亦是多一个选择。Uber成为竞争者之后，已有的士司机打算转当收入更佳的Uber司机，若然再加上优质的士，未尝不可以投入新增的专营权车队。

以公众利益为考虑，我们乐见的士业界有一番革故鼎新的气象。（完）

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