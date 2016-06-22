港报社评：厘清网购责任，保障好消费者--星岛日报6月22日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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本港其中一个最受欢迎的团购网站蜂买（BEECRAZY），在端午节大促销之后未几，即停止运作，一些未取得货品的消费者忧心忡忡，而大促销后积压大量货款未收到的供应商，更加担心血本无归。在日趋蓬勃的网购市场，经营中介平台者的角色日益重要，当局须研究透过合适机制去做好对中介者的规管，来保障买卖双方的权益。 蜂买停止运作，消费者委员会已经收到逾百宗查询和投诉。消委会指出：团购的法律责任可能涉及交易平台、网店、付费平台、运输公司等，需视乎相关合约订定的条文，变相令法律责任更模糊不清。 传统的实物和服务交易，买家付款，卖方交货，法律责任很清楚。就算是一些预付式缴费，例如饼卡、美容套餐或旅行团，万一不幸有商家倒闭，都不难弄清楚卖方责任，对于一些广受关注的事件，业内组织或者同业往往出手相助，冀能尽量减低消费者的损失，保障行业声誉，以及作为同行吸客手法。 不过，团购等网上购物行为，涉及的法律责任就比较复杂，今次发生问题的地方，就是消委会所提及的其中一个中介环节。如果买家付了款，卖家却未收到货款，作为代理收取和交付款项的中介平台却停止运作，这宗买卖交易在法律上能否算完成呢？消费者从中介平台＂购得＂的团购兑换券，例如一些汤水券或者餐饮优惠券，会否失效呢？ 从保障买家利益的角度出发，一些付款而未收到货的消费者，可以尽快致电信用卡银行截止交易。至于已收兑换券者，部分兑换券没有注明购买途径，或可如同商号的其他兑换券般使用。但是，还有很多比较麻烦的问题，例如预购旅行社的酒店房间优惠，买方付了款，卖方却收不到钱，能否成行，可能要双方直接商讨。 与传统商号倒闭不同，今次不止买家是受害人，卖家同样是受害人。一些代购酒店房却又收不到团购款项的旅行社，正向旅游业议会求助。 电子商贸新形态的其中一个特点，是中介平台只是买卖双方的桥梁，透过桥梁服务收取卖方供应商的佣金，平台代收买家款项后，扣除佣金，再支付给供应商。换言之，供应商亦是花钱＂购买＂这个平台所提供服务的客户，买卖双方都可以说是这个中介人服务的＂消费者＂，而留在中介平台未付予供应商的货款，是欠债还是托管款项，亦有一番争议。 电子商贸日趋发达，＂供应商＂不一定是财力较强的集团，可以是中小企，可以是个体户，甚或可以是打算卖出二手货的个人，拟订交易条件的实力不如中介人强大，政府和消费者组织，都需要审视目前的规管制度和对象，作出更好的弱方保障。（完）
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完