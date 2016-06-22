《中国已公布新股发行上市日程表》--6月22日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 6/22 沪 玲珑轮胎 780966 20,000 12.98 22.97 安信证券 6/24 6/23 深 世名科技 300522 1,667 18.55 22.98 中信建投 6/27 *6/24 深 爱 司 凯 300521 2,000 11.26 22.98 江海证券 6/28 6/27 深 丰元股份 002805 2,422.9 -- -- 中泰证券 6/29 6/28 深 科大国创 300520 2,300 -- -- 国元证券 6/30 6/29 沪 江苏银行 730919 115,445 -- -- 中银证券 7/1 华泰联合 6/29 沪 海汽集团 -- 不超过7,900 -- -- 金元证券 7/1 *6/30 深 吉宏股份 002803 2,000 -- -- 华龙证券 7/4 7/7 深 海波重科 300517 2,560 10.04 22.97 长江证券 7/11 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 6/22 深 微光股份 1,472 19.51 15.24 西南证券 -- 深 新光药业 2,000 12.20 8.26 太 平 洋 -- 深 盛 讯 达 2,334 22.22 22.68 广发证券 -- 沪 合诚股份 2,500 10.55 21.00 民生证券 -- 沪 哈森股份 5,436 9.15 22.98 长江证券 -- 深 洪汇新材 2,700 9.52 22.98 东兴证券 -- 沪 新 宏 泰 3,705 8.49 19.30 东海证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完