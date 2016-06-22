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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:54 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月22日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      6/22    沪　　玲珑轮胎　780966　　20,000　     12.98      22.97    安信证券　6/24
      6/23    深　　世名科技　300522     1,667       18.55      22.98    中信建投　6/27
     *6/24    深　　爱 司 凯  300521     2,000       11.26      22.98　　江海证券　6/28
      6/27    深　　丰元股份　002805　　 2,422.9      --         --      中泰证券　6/29
      6/28    深　　科大国创　300520　　 2,300        --         --      国元证券　6/30
      6/29    沪　　江苏银行　730919　　115,445　　　 --         --      中银证券　7/1
                                                                         华泰联合
      6/29    沪　　海汽集团　　--    不超过7,900　　 --　       --      金元证券　7/1
     *6/30    深　　吉宏股份　002803　　 2,000　　　　--         --      华龙证券　7/4
      7/7     深　　海波重科　300517　　 2,560       10.04      22.97    长江证券　7/11
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     6/22   深　　微光股份  1,472      19.51      15.24    西南证券
     --     深　　新光药业  2,000      12.20       8.26　　太 平 洋
     --     深　　盛 讯 达  2,334      22.22      22.68    广发证券 
     --     沪　　合诚股份  2,500      10.55      21.00    民生证券
     --     沪　　哈森股份 　5,436       9.15      22.98    长江证券 
     --     深　　洪汇新材  2,700       9.52      22.98  　东兴证券
     --     沪　　新 宏 泰  3,705       8.49      19.30    东海证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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