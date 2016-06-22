港报社评：电子商贸规管空白亟需填补--文汇报6月22日

团购网蜂买BeeCrazy昨日突然结业，多名苦主到长沙湾警署报警怀疑受骗。网上购物日益盛行，但本港相应的规管后知后觉，尤其是针对网购平台的规管法例和制度存在空白，令网购平台经营商户和消费者得不到应有保障，窒碍了本港电子商贸的健康发展。当局应尽早研究通过修例乃至增设专门的法例，建立电子商贸认证制度，切实加强对电商平台的监管，建立良好的电子商贸秩序，保障消费者权益，促进本港电子商贸兴旺，为经济发展注入新动力。

近年电商大行其道，消费者足不出户便可享受购物便捷服务，网购已成为一种迅速普及的世界性营商新模式。据金管局估计，网购涉及的金额由2012年的157亿元，跃升至2015年的271亿元。在电子商贸模式中，网购平台扮演了重要角色，为商户和消费者提供交易平台，以收取交易费用营利，某程度上类似实体经济中的大型超市。不过，本港未有特别针对网购的规管法例，网购平台和商户的合作协议中由谁承担对消费者的法律责任有灰色地带，不少网购服务以预缴方式经营，一旦网购平台或网店结业，消费者的权益难获保障，难以追讨损失。自2012年起，本港大型网购平台突然结业的事件接二连三，消委会接获的相关投诉显着上升，2014年消委会收到相关投诉多达5400多宗，较前年增7成，涉及款项逾2000万元。

成为全球性新型营商重要模式的网购，由于开设网店容易，又能逃避相关监管，衍生问题越来越多，已经引起各国政府高度关注。为保障网购消费者权益，中国内地早于2011年已颁布《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》，另推行《电子商务信用认证规则》，以防出现网上团购骗案和其他网购欺诈行为。日本、韩国也设立严谨的网购制度，实施网络实名制，成立电子商务监督机构，悉心营造安全网购环境，推动电子商贸的健康发展。相比之下，本港既缺乏相关法例保障，亦无建立相应网购认证制度，长期存在监管真空，导致网购平台随便结业，网店血本无归、消费者损失惨重的情况一再发生。

本港监管制度落后于网购发展，消费者保障不足，不利新经济成长，政府必须正视。当局有必要针对网购缺乏规管的问题，研究将《商品说明条例》的适用性，扩大至网购等消费范畴，尤其要加强对网购平台的监管，若《商品说明条例》不足以有效规管，应参考其他国家或地区的法例，制定专门的条例约束网购行业和平台，以便消费者追究责任。网购跨地域、行业，网上交易又涉及电子支付等复杂程序，政府更需要加强不同执法部门的协作，实行共同监管。另外，政府还应鼓励第三方专业机构，为网购平台、网店提供信用评级和认证服务，树立品牌效应，推动网购诚信经营。最后，政府、消委会还要不时提醒市民，在网购时需注意网购条款、网上交易的风险和如何追讨赔偿等问题，提高自我保障意识。（完）

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