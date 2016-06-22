期货日报：中国期指多空力量相当，市场缺乏方向指引

以下内容节选自6月22日的《期货日报》：

昨日两市冲高回落，盘中券商板块领涨，银行和石油板块表现抗跌，受此影响，IH合约表现要强于IC和IF合约，各主力合约相较现货延续深贴水态势，IH1607、IF1607以及IC1607的贴水幅度分别为35.76、68.52、139.20，这表明期货市场上的谨慎情绪升温，短期市场走强概率较小。

短期市场谨慎情绪蔓延，市场缺乏方向性指引，在2850—2900点之间做振荡调整，然而考虑到5月份上证指数连续18个交易日在2800—2850点之间振荡，市场在该区间有较强支撑，一旦风险事件落地，指数调整至该区间，均是入场做多的机会。(完)

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