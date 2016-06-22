期货日报：中国期指多空力量相当，市场缺乏方向指引

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自6月22日的《期货日报》：
昨日两市冲高回落，盘中券商板块领涨，银行和石油板块表现抗跌，受此影响，IH合约表现要强于IC和IF合约，各主力合约相较现货延续深贴水态势，IH1607、IF1607以及IC1607的贴水幅度分别为35.76、68.52、139.20，这表明期货市场上的谨慎情绪升温，短期市场走强概率较小。
短期市场谨慎情绪蔓延，市场缺乏方向性指引，在2850—2900点之间做振荡调整，然而考虑到5月份上证指数连续18个交易日在2800—2850点之间振荡，市场在该区间有较强支撑，一旦风险事件落地，指数调整至该区间，均是入场做多的机会。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完