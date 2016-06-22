永安期货：沪钢暗藏下跌风险

以下内容节选自6月22日的《期货日报》：

沪钢在4月下旬至5月上旬快速跳水之后，市场做空动能得到充分释放，下跌之势明显放缓。而6月以来，受大宗商品整体反弹的系统性因素提振以及唐山地区停限产措施的刺激，沪钢主力合约1610止跌反弹，一度连续五个交易日录得上涨。虽然近一个月以来钢厂吨钢利润快速下跌，但是成材产量依旧维持惯性高位。随着淡季因素对下游需求的负面影响不断加剧，在钢厂有效减产之前，钢材现货供需矛盾仍将进一步激化，并对期货盘面造成压力。

而就钢厂成材库存来看，6月上旬末，中钢协会员钢铁企业钢材库存量为1420.06万吨，较上一旬末增长1.7%，较上月同期增长2.8%。在产量下滑的同时，钢企厂内库存却开始积累，足见淡季因素已开始发酵，钢厂未来销售压力将进一步凸显。且随着唐山停限产措施告一段落，近期当地钢厂将会陆续复产，而后期需求有限，钢厂库存将继续积累，进而对沪钢造成压力。(完)

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