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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 09:23 BJT

方正中期：中国油脂将陷入整理格局

以下内容节选自6月22日的《期货日报》：

目前来看，前期的阶段性利好透支之后，油脂市场获利了结大量出现。由于缺乏进一步的实际支撑，加上不利因素显现，后期可能暂时陷入整理格局。

国内油脂暂陷整理，反弹仍显乏力，后期或需更为明朗的油脂油料供应走向指引，在月末报告出台前暂宜持振荡整理思路，短线操作观望为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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