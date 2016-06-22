大有期货：沪镍底部已探明，可逢低做多

镍市供大于求的格局已经发生改变，2016/2017年度可能是供需平衡拐点。印尼镍供应可能不及市场预期，中国镍产量下滑，国内已经有实质性减产，矿山减产部分能抵消印尼的产能释放。同时，库存开始逐步回落，高成本镍逐步退出，去库存进程已经开始。高库存是当前价格最重要的压力，需要时间来消化。从技术上看，镍价近半年窄幅振荡是筑中长期底部，未来重心将不断上移。基于此，我们认为，镍底部已经探明，可逢低做多镍价。(完)