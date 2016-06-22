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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 09:28 BJT

中国汇市：CFETS人民币汇率三个指数均创纪录新低--路透测算

路透上海6月22日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.13%；SDR篮子指数微跌至95.17，BIS篮子指数微跌至96.47。三个指数均创下纪录新低。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.61%，SDR篮子指数跌3.71%，BIS指数跌5.15%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬

点数 CNY=PBOC 6.5935 -279 EURCNY=PBOC 7.4087 306 JPYCNY=PBOC 6.2949 274 HKDCNY=PBOC 0.8498 -37.5 GBPCNY=PBOC 9.6675 -356 AUDCNY=PBOC 4.9109 -83 NZDCNY=PBOC 4.697 -227 SGDCNY=PBOC 4.9073 -150 CHFCNY=PBOC 6.8512 -217 CADCNY=PBOC 5.1467 -161 CNYMYR=PBOC 0.6112 -55.5 CNYRUB=PBOC 9.6827 -812 CNYTHB= 5.3439 -118

全球汇市方面，美元周三盘初守住温和涨势，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦仍表示美国将“逐步升息”； 在距离公投只有一天之际，英镑因空头回补引发的反弹也失去了动能。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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