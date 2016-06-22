中国汇市：CFETS人民币汇率三个指数均创纪录新低--路透测算

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透上海6月22日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.13%；SDR篮子指数微跌至95.17，BIS篮子指数微跌至96.47。三个指数均创下纪录新低。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.61%，SDR篮子指数跌3.71%，BIS指数跌5.15%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬
点数 CNY=PBOC 6.5935 -279 EURCNY=PBOC 7.4087 306 JPYCNY=PBOC 6.2949 274 HKDCNY=PBOC 0.8498 -37.5 GBPCNY=PBOC 9.6675 -356 AUDCNY=PBOC 4.9109 -83 NZDCNY=PBOC 4.697 -227 SGDCNY=PBOC 4.9073 -150 CHFCNY=PBOC 6.8512 -217 CADCNY=PBOC 5.1467 -161 CNYMYR=PBOC 0.6112 -55.5 CNYRUB=PBOC 9.6827 -812 CNYTHB= 5.3439 -118
全球汇市方面，美元周三盘初守住温和涨势，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦仍表示美国将“逐步升息”； 在距离公投只有一天之际，英镑因空头回补引发的反弹也失去了动能。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完