银河期货：大连豆油期货暂无方向，郑棉走势反复

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自6月22的《期货日报》：
从长期走势来看，价格依然处于多头格局，同时，5650—5700元/吨是多头的重要支撑。但波段来看，进入了宽幅振荡趋势。均线系统混乱，表明短期无太明确方向。技术上，6300元/吨有明显压力，5700元/吨附近存在明显支撑，此外，6000—6100元/吨是区间内强弱的分界区。就短节奏来看，虽然走势偏弱，但是持续下跌动能不强，近期或会在6000元/吨上下展开整理。由于成交量不活跃，且波动节奏混乱，因此，可区间对待进行短线交易，不持仓。
经过前期大幅上涨后，棉花近1—2个月维持高位振荡格局。价格再次上探受阻，并且持仓量开始减少，上方13600元/吨附近压力开始显现，但是均线系统多头排列，以及波段上涨趋势线在12800元/吨一线形成支撑，使得价格暂时的下跌动能受阻。预计棉价在12800—13500元/吨仍会有振荡反复，因此，操作上不建议杀跌做空。近期可以13500—12800—12000两个区间对待，12800元/吨为多空强弱分水岭。在未跌破12800元/吨之前，只可逢高做空，不可大跌追空。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完