银河期货：大连豆油期货暂无方向，郑棉走势反复

以下内容节选自6月22的《期货日报》：

从长期走势来看，价格依然处于多头格局，同时，5650—5700元/吨是多头的重要支撑。但波段来看，进入了宽幅振荡趋势。均线系统混乱，表明短期无太明确方向。技术上，6300元/吨有明显压力，5700元/吨附近存在明显支撑，此外，6000—6100元/吨是区间内强弱的分界区。就短节奏来看，虽然走势偏弱，但是持续下跌动能不强，近期或会在6000元/吨上下展开整理。由于成交量不活跃，且波动节奏混乱，因此，可区间对待进行短线交易，不持仓。

经过前期大幅上涨后，棉花近1—2个月维持高位振荡格局。价格再次上探受阻，并且持仓量开始减少，上方13600元/吨附近压力开始显现，但是均线系统多头排列，以及波段上涨趋势线在12800元/吨一线形成支撑，使得价格暂时的下跌动能受阻。预计棉价在12800—13500元/吨仍会有振荡反复，因此，操作上不建议杀跌做空。近期可以13500—12800—12000两个区间对待，12800元/吨为多空强弱分水岭。在未跌破12800元/吨之前，只可逢高做空，不可大跌追空。(完)

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