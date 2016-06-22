金属期市：伦铜持稳，市场屏息以待英国退欧公投

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。
中国央行官方微博周二称，为了提高外汇市场双向开放水平，中国央行近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。
LME交易商持仓报告(COTR)周二显示，截至上周五LME铜净多仓降至4,163口，前周为9,837口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/龚芳; 审校 张若琪/陈宗琦)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完