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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 09:33 BJT

金属期市：伦铜持稳，市场屏息以待英国退欧公投

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。

中国央行官方微博周二称，为了提高外汇市场双向开放水平，中国央行近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。

LME交易商持仓报告(COTR)周二显示，截至上周五LME铜净多仓降至4,163口，前周为9,837口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/龚芳; 审校 张若琪/陈宗琦)

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