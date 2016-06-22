徽商期货：郑糖渐进式爬升的可能性较大

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自6月22日的《期货日报》：
6月初，受巴西降雨天气影响、雷亚尔货币升值以及印度对食糖出口开征20%关税等利好因素支撑，国际原糖自17美分/磅上扬至20美分/磅。当前，受市场担忧利好支撑力度减退、多头基金持仓过大等因素影响，国际糖市出现高位振荡。在外盘带动下，6月3日郑糖的一根长阳线突破泥淖行情，开启一轮快速上涨行情。综合判断，在内外盘基本面及国内夏季食糖消费旺季的预期下，郑糖稳中有升，等待行情爆发时机。
国际糖市当前出现一定的超买现象，这在维持糖价高位的同时，也埋下了不稳定的隐患。另外，巴西阴雨天气的变化、雷亚尔的强弱等因素也都在短期内影响国际糖市。受国际糖市带动，我们认为，短期郑糖仍有上行空间，但长期来看，受拉尼娜气候的预期，国内糖市销售的重重阻力都意味着糖价不会直线上升，渐进式爬升的可能性较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完