徽商期货：郑糖渐进式爬升的可能性较大

6月初，受巴西降雨天气影响、雷亚尔货币升值以及印度对食糖出口开征20%关税等利好因素支撑，国际原糖自17美分/磅上扬至20美分/磅。当前，受市场担忧利好支撑力度减退、多头基金持仓过大等因素影响，国际糖市出现高位振荡。在外盘带动下，6月3日郑糖的一根长阳线突破泥淖行情，开启一轮快速上涨行情。综合判断，在内外盘基本面及国内夏季食糖消费旺季的预期下，郑糖稳中有升，等待行情爆发时机。

国际糖市当前出现一定的超买现象，这在维持糖价高位的同时，也埋下了不稳定的隐患。另外，巴西阴雨天气的变化、雷亚尔的强弱等因素也都在短期内影响国际糖市。受国际糖市带动，我们认为，短期郑糖仍有上行空间，但长期来看，受拉尼娜气候的预期，国内糖市销售的重重阻力都意味着糖价不会直线上升，渐进式爬升的可能性较大。(完)