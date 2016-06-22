创元期货：沪金短线出现滞涨

以下内容节选自6月22日的《期货日报》：

自2015年12月见底反转以来，黄金已经进入了中级多头行情，250元/克的跳高缺口是重要的确认标志。在趋势上，连结A点和B点所形成的多头趋势线依然有效，使得金价5月30日受到前低256元/克的支撑而返身向上。

从6月以来的行情看，黄金放量强势突破，连续留下两个跳高缺口。第一个缺口是对260元/克支撑的确认，第二个缺口是对270元/吨压力的突破。目前来看，黄金在高位放量滞涨，K线上出现“断头锄刀”，短期建议采取270—280元/吨振荡的操作思路。(完)

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