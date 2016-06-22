创元期货：沪金短线出现滞涨

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自6月22日的《期货日报》：
自2015年12月见底反转以来，黄金已经进入了中级多头行情，250元/克的跳高缺口是重要的确认标志。在趋势上，连结A点和B点所形成的多头趋势线依然有效，使得金价5月30日受到前低256元/克的支撑而返身向上。
从6月以来的行情看，黄金放量强势突破，连续留下两个跳高缺口。第一个缺口是对260元/克支撑的确认，第二个缺口是对270元/吨压力的突破。目前来看，黄金在高位放量滞涨，K线上出现“断头锄刀”，短期建议采取270—280元/吨振荡的操作思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完