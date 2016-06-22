路透基点：招银金融租赁与六家银行签署3亿美元三年期定期贷款--TRLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在中国邮政储蓄银行作为牵头行参贷后，招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co Ltd)与六家银行签署了3亿美元三年期的中国境内定期贷款。

中国银行、中国信托商业银行、星展银行、富邦华一以及汇丰银行这五家银行担任牵头行兼簿记行。中国信托商业银行并担任额度代理行。

一位消息人士表示，上述六家银行在6月15日提供了预融资，承贷额度相同。

借款人已于6月17日全数动用贷款额度。该交易的利率是三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，最快在本周启动一般银团阶段。

该贷款案的结构将类似于2014年9月时签署的2.95亿美元三年期境内贷款。当时该笔贷款的最高费用为108个基点，贷款利率是Libor加码265个基点。澳新银行、中国信托商业银行上海分行、汇丰及苏格兰皇家银行为牵头行兼簿记行。新贷款用于提前偿还2014年的贷款。(完)