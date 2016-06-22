路透基点：招银金融租赁与六家银行签署3亿美元三年期定期贷款--TRLPC

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在中国邮政储蓄银行作为牵头行参贷后，招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co Ltd)与六家银行签署了3亿美元三年期的中国境内定期贷款。
中国银行、中国信托商业银行、星展银行、富邦华一以及汇丰银行这五家银行担任牵头行兼簿记行。中国信托商业银行并担任额度代理行。
一位消息人士表示，上述六家银行在6月15日提供了预融资，承贷额度相同。
借款人已于6月17日全数动用贷款额度。该交易的利率是三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，最快在本周启动一般银团阶段。
该贷款案的结构将类似于2014年9月时签署的2.95亿美元三年期境内贷款。当时该笔贷款的最高费用为108个基点，贷款利率是Libor加码265个基点。澳新银行、中国信托商业银行上海分行、汇丰及苏格兰皇家银行为牵头行兼簿记行。新贷款用于提前偿还2014年的贷款。(完)
(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完