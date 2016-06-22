《专题新闻快速浏览》--英国脱欧公投：留欧阵营重占上风****

欲取得相关消息，请点击“报导全文”，即可读取所需新闻内容。 --------------------------------------------------------------- 英国将于6月23日举行公投，讨论是否留在欧盟。这一问题成为近期市场主要的担忧，因担心英国若脱离欧盟造成混乱将损害该国经济，可能导致英国陷入衰退，其所引发的金融市场动荡恐将危害全球经济。

周末发布的三项民调结果显示，留欧阵营支持率增加，重新获得领先优势，但整体上看两阵营仍在伯仲之间。上述民调结果已然稍稍缓解金融市场疑虑，带动全球股市大涨，英镑强劲回升。

-----------------------------最新报导------------------------------------------ >《独家新闻》英国若脱欧，捷豹路虎年度获利恐将减少10亿英镑--消息 >《焦点》亚洲市场恐低估了英国退欧风险，日股和亚币或首当其冲 > 欧洲个股：瑞银称英国公投或加剧市场波动，影响其执行部分指令

-----------------------------标题新闻------------------------------------------ > 英国首相卡梅伦称脱欧公投结果可能“非常接近”，如留欧对英投资将急增-金融时报 > 英国每日邮报加入退欧阵营，呼吁选民在公投中投票退欧 > 英国脱欧将在2017-21年令爱尔兰国内生产总值减少0.5-1.6%，但影响可控-爱尔兰财长 -------------------------稍早报导---------------------------------------------- > 英国政经：民调显示留欧阵营重占上风，增强首相卡梅伦实现留欧的信心 > 背景资料：万一英国脱欧，英国央行恐将陷入政策的煎熬 > 欧洲政经：英国星期日泰晤士报呼吁读者投票支持“退欧”

> 英国政经：财政大臣警告选民，如果公投脱欧将采取加税及减支措施 > 欧元区金融：若英国选择退欧，德国准备好因应市场波动加剧--德官员 > 英国经济：财相奥斯本称退欧对经济的打击可能比预期严重 > 欧洲政经：英国退欧将严重打击英国经济--IMF > 欧洲政经：IMF总裁称英国若脱离欧盟，将面临较大的经济风险 > 欧洲政经：英国退出欧盟对欧洲各经济体是“毒药”--德国外贸协会 > 英国政经：前英国央行副总裁吉弗称投资人并未作好退欧准备

> 全球金融：世界各央行准备互换安排，为英国可能退欧未雨绸缪 > 《独家新闻》若英国决定退欧，欧洲央行将承诺出手支撑金融市场--消息 > 路透调查：欧洲央行不会为了英国退欧办理特别流动性操作--交易商 > 全球金融：若英退公投引发动荡，日央行拟携手五家央行提供融资--消息 > 全球经济：日本将继续密切关注市场对英国可能退欧的反应

> 英镑汇率：若英国退欧，英镑将比1992年跌幅更大破坏力更强--索罗斯 > 瑞郎汇率：英国若退欧或加大瑞郎升值压力--瑞银董事长 > 欧洲金融：英国退欧问题令欧洲银行业前景雪上加霜 > 路透专访：加拿大财长敦促英国留在欧盟，退欧将危及在英加企岗位 > 欧洲政经：如果英国退出欧盟，欧洲银行业管理局将迁离伦敦--主席 > 《路透峰会》英国公投及美国大选在即，财富管理业者趋于审慎 > 《路透峰会》英国脱欧的不确定性，或是瑞士私人银行的获利良机 > 英国经济：半数中国地产买家推迟英国交易至退欧公投以后

> 英国政经：如果英国退出欧盟，将不能再次加入--外交大臣 > 欧洲政经：英国若退欧恐导致欧盟政治不稳定--ECB管委马库赫 > 欧洲政经：若英国退欧，欧盟必须防止一体化进程出现逆转--德国外长 > 欧洲政治：英国若退欧恐在东欧引发骨牌效应--卢森堡外长 > 欧洲政经：欧元集团主席相信英国会留在欧盟 > 特朗普接受媒体采访时重申英国应当脱欧

----------------------------深度报导/分析--------------------------------------- > 《热点透视》英国公投扑朔迷离，尽显金融市场不问是非随情势而舞 > 《专栏》退欧公投存悬念，全球金融市场面临大幅震荡 > 《焦点》银行业者和交易所警告英国退欧公投前后市况艰难 > 《焦点》城门失火殃及池鱼，若英国退欧全球市场难逃一劫 > 《焦点》英国留欧派议员遭遇枪击身亡，两方阵营均暂停造势活动 > 《焦点》主要央行讨论应对英国退欧预案，浮现联手干预汇市苗头 > 《焦点》英国脱欧疑虑引发欧债强弱板块泾渭分明，重现债务危机景象 > 《焦点》若英国退欧，日本“渡边太太”散户多头重仓恐加剧英镑震荡 > 《焦点》压力测试结果与英国公投接踵而来，银行分析师周四绷紧神经 > 《焦点》英国工党发力支持留欧，太阳报则呼吁民众赞成退欧 > 《焦点》英国如退出欧盟，贸易难有出路 > 《分析》欧盟若痛失英国，政治经济均将受到冲击 > 《热点透视》若英国退出，欧盟绝不可搞财政联盟 > 《热点透视》英国退欧风险让英镑很受伤，但苦日子恐还没到头

-----------------------------市场最新反应--------------------------------------- > 《全球汇市》美元兑多数货币上涨，英镑在公投前走势迟滞 > 英国债市：英债价格下滑，因民调显示英国退欧可能性降低

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