中国债市动态：国债期货续涨提振现券，宽松预期稍增但暂未成大气候

路透上海6月22日 - 中国银行间债市周三资金面平稳，现券收益率在国债期货续涨带领下，出现2-3个基点(bp)的下行。一级市场方面，财政部上午招标的三年期续发国债，也因二级向好，定位略低于预期。

对于外资行最新报告预计的6月底前降准，交易员认为，虽然不排除这种可能，但目前这种预期尚未成大气候。今日现券回暖，应该还是属于正常的区间调整。

上海一券商交易员表示，在资金面短暂的收敛过后，现券谨慎情绪减弱。“发现资金也没啥压力，(现券收益率)所以下来2-3个bp，应该跟降准预期没关系。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新成交 3.2525%，上日尾盘为3.2750%。

今日媒体引述渣打银行最新报告称，李克强总理本周一(20日)视察央行和建行后，可能会有政策行动跟进，月底前有可能降准50个基点。

新债发行市场上，财政部稍早招标的三年期续发国债，加权中标收益率2.5581%，低于此前2.58%的预测均值。

对此，交易员认为，该期债定位虽低于预测均值，但基本与今日现券走势相近，加之期限较短，结果对二级影响不大。