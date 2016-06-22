中国债市动态：国债期货续涨提振现券，宽松预期稍增但暂未成大气候

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透上海6月22日 - 中国银行间债市周三资金面平稳，现券收益率在国债期货续涨带领下，出现2-3个基点(bp)的下行。一级市场方面，财政部上午招标的三年期续发国债，也因二级向好，定位略低于预期。
对于外资行最新报告预计的6月底前降准，交易员认为，虽然不排除这种可能，但目前这种预期尚未成大气候。今日现券回暖，应该还是属于正常的区间调整。
上海一券商交易员表示，在资金面短暂的收敛过后，现券谨慎情绪减弱。“发现资金也没啥压力，(现券收益率)所以下来2-3个bp，应该跟降准预期没关系。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新成交 3.2525%，上日尾盘为3.2750%。
今日媒体引述渣打银行最新报告称，李克强总理本周一(20日)视察央行和建行后，可能会有政策行动跟进，月底前有可能降准50个基点。
新债发行市场上，财政部稍早招标的三年期续发国债，加权中标收益率2.5581%，低于此前2.58%的预测均值。
对此，交易员认为，该期债定位虽低于预测均值，但基本与今日现券走势相近，加之期限较短，结果对二级影响不大。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.79元人民币，较上日结算价涨0.09%；10年期国债主力合约T1609 收报99.99元，较上日结算价大涨0.19%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完