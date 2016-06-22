台湾个股：华银三大获利引擎：放款手续费收入及金融操作--董事长

路透台北6月22日 - 台湾大型金融机构--华南金控 董事长徐光曦周三指出，子公司华南银行今年放款预估将成长约2%，比经济成长略高一些，而银行的获利来源除放款利息收入外，另两大获利引擎分另来自财富管理手续费收入及金融操作。

他表示，央行连三季降息致银行存放利差缩小并冲击银行获利，因此，银行获利来源不能只靠放款利息收入，所幸今年财富管理及金融操作绩效都不错；但降息有助刺激景气，放款亦呈成长趋势，下半年景气应是〞审慎乐观〞。

〞今年金融交易这一块还不错，买美元和欧元债券。〞徐光曦说。

英国23日将举行脱离欧盟公投，徐光曦表示，英国脱欧对华银伦敦分行影向不大，虽然该行分行在当地承作很多联贷案，但大都以美元联贷为主，英镑计价的放款比重很低。

不过，面临英国可能脱欧潜在不确定因素，华银副总经理高荣成指出，为避开英国脱欧风险，上周已出脱部分欧洲地区的金融债券，〞这次卖出的部位大概是占该地区持债的30-40%，获利1,000到2,000万台币。〞

他说，华银从去年第四季至今年第一季建立美元计价债券，而随殖利率走低，第二季起陆续获利了结，若加计这次因应英国公投出脱的欧洲地区金融债，上半年金融操作获利已达2.2亿台币。

高荣成并称，全年金融操作预估对盈余的贡献高达40亿台币，〞今年目标比以前多，去年金融操作对盈余的贡献是28亿台币，今年将成长40%以上，下半年我们还会再买美元计价金融债券。〞

另外，提升海外获利比重及配合台商赴海外发展，徐光曦说，〞客户到那里，银行就要跟着到那里〞，但华银在东南亚仅有新加坡及越南胡志明市两家分行，目前除已申设菲律宾分行外，希望未来能再扩增分行。

华南金控今年1-5月累计税前盈余为73.38亿台币，税后盈余则是63.43亿台币，每股税后盈余0.64台币；周三每股以16.8台币作收，下跌0.88%。(完)