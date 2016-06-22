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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 09:57 BJT

香港个股：国美电器在市场购回逾1亿股股份，未来可能进一步回购

路透香港6月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器 表示，昨天在市场上回购1.15亿股股份，涉资约1.05亿港元（不包括佣金和开支），并可能根据市况作进一步购回股份。

国美电器表示，公司乃根据去年6月召开的股东周年大会上股东授予董事会购回股份的一般授权，从市场上回购股份，价格介乎每股0.89-0.94港元。

该公司股价周三早盘初段下跌逾3%至0.93港元；该股过去一个月累计升5.5%，过去一年则大跌逾47%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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