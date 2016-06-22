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货币新闻 | 2016年 6月 22日 星期三 10:15 BJT

芝加哥期市：玉米自一个月低点反弹，小麦期货连跌二日后上涨

玉米周二下跌5.9%，为2013年7月以来最大单日跌幅。芝加哥商业交易所(CME)在收盘后
表示，周三开始将把玉米日涨跌停限制从每蒲式耳0.25美元扩大至0.4美元。
    
    大宗商品基金近几周也大举增加CBOT玉米合约净多仓，因南美供应趋紧的同时需求强劲
，而且美国作物生长季存在不确定性。
    
    但美国农业部周一稍晚公布，美国玉米生长优良率为75%，分析师原本预计玉米生长优
良率低于之前一周。
    
    天气预报显示，下周美国中西部将迎来有利作物的降雨，气温下降，缓解对当地乾燥的
担忧。
    
    大豆期货上涨，因美国大豆和豆油新的出口销售带来潜在支撑。美国农业部称，民间出
口商向中国出售132,000吨2016/17年交付的美国大豆。
    
    美国冬小麦收割带来的季节性压力，限制小麦涨势。美国农业部周一稍晚公布，美国冬
麦收割完成率为25%。
    
    以下是0124GMT报价：    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           461.50     3.00    +0.65%   -2.43%     479.74   33
    CBOT玉米           396.75     0.50    +0.13%   -5.82%     410.46   31
    CBOT大豆          1113.25     2.50    +0.23%   -1.72%    1102.23   45
    CBOT稻米            11.08    $0.05    +0.41%   -1.95%     $11.46   37
    美国原油            50.05    $0.20    +0.40%   +1.38%     $48.63   60
    汇率
    欧元/美元          $1.124   $0.000  +0.03%   -0.59%
    美元/澳元          0.7460   0.002   +0.21%   +0.04%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>   

 (编译 张若琪李爽  审校 王兴亚/杜明霞)

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