芝加哥期市：玉米自一个月低点反弹，小麦期货连跌二日后上涨

玉米周二下跌5.9%，为2013年7月以来最大单日跌幅。芝加哥商业交易所(CME)在收盘后 表示，周三开始将把玉米日涨跌停限制从每蒲式耳0.25美元扩大至0.4美元。 大宗商品基金近几周也大举增加CBOT玉米合约净多仓，因南美供应趋紧的同时需求强劲 ，而且美国作物生长季存在不确定性。 但美国农业部周一稍晚公布，美国玉米生长优良率为75%，分析师原本预计玉米生长优 良率低于之前一周。 天气预报显示，下周美国中西部将迎来有利作物的降雨，气温下降，缓解对当地乾燥的 担忧。 大豆期货上涨，因美国大豆和豆油新的出口销售带来潜在支撑。美国农业部称，民间出 口商向中国出售132,000吨2016/17年交付的美国大豆。 美国冬小麦收割带来的季节性压力，限制小麦涨势。美国农业部周一稍晚公布，美国冬 麦收割完成率为25%。 以下是0124GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 461.50 3.00 +0.65% -2.43% 479.74 33 CBOT玉米 396.75 0.50 +0.13% -5.82% 410.46 31 CBOT大豆 1113.25 2.50 +0.23% -1.72% 1102.23 45 CBOT稻米 11.08 $0.05 +0.41% -1.95% $11.46 37 美国原油 50.05 $0.20 +0.40% +1.38% $48.63 60 汇率 欧元/美元 $1.124 $0.000 +0.03% -0.59% 美元/澳元 0.7460 0.002 +0.21% +0.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪李爽 审校 王兴亚/杜明霞)