路透基点：谢瑞麟珠宝拟筹集一笔5.50亿港元贷款--TRLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行台湾工业银行已为谢瑞麟珠宝(国际)有限公司发起筹集一笔5.50亿港元(7,100万美元)五年期定期贷款。

借款人为谢瑞麟制造及分销有限公司和谢瑞麟珠宝有限公司，担保人为谢瑞麟珠宝(国际)有限公司。

本项融资将包括A部分3.40亿港元和B部分2.10亿港元，后者有5,000万港元的绿靴选择权。A部分的担保品为香港两栋商业大楼。

A和B部分的贷款利率分别为Hibor加码212.5和231.25个基点。

银行邀贷档次如下：承诺贷款1.60亿港元或以上者，获得30个基点前端费和牵头行(MLA)头衔；承诺贷款1.2-1.59亿港元者，获得20个基点费用和主办行头衔；承诺贷款8,000万-1.19亿港元者，获得10个基点费用和一般参贷行头衔。

贷款将从第15个月起开始分11期偿还，还款比例为：9.09%(第1-10期)、9.1%(第11期)。前六期贷款为每半年偿付，其余则按季还款。

融资所得将用于再融资、营运资本以及一般企业用途。