路透基点：谢瑞麟珠宝拟筹集一笔5.50亿港元贷款--TRLPC

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行台湾工业银行已为谢瑞麟珠宝(国际)有限公司发起筹集一笔5.50亿港元(7,100万美元)五年期定期贷款。
借款人为谢瑞麟制造及分销有限公司和谢瑞麟珠宝有限公司，担保人为谢瑞麟珠宝(国际)有限公司。
本项融资将包括A部分3.40亿港元和B部分2.10亿港元，后者有5,000万港元的绿靴选择权。A部分的担保品为香港两栋商业大楼。
A和B部分的贷款利率分别为Hibor加码212.5和231.25个基点。
银行邀贷档次如下：承诺贷款1.60亿港元或以上者，获得30个基点前端费和牵头行(MLA)头衔；承诺贷款1.2-1.59亿港元者，获得20个基点费用和主办行头衔；承诺贷款8,000万-1.19亿港元者，获得10个基点费用和一般参贷行头衔。
贷款将从第15个月起开始分11期偿还，还款比例为：9.09%(第1-10期)、9.1%(第11期)。前六期贷款为每半年偿付，其余则按季还款。
融资所得将用于再融资、营运资本以及一般企业用途。
6月29日将安排一场实地考察，银行回覆截止期为6月21日。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完