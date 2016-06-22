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市场报道 | 2016年 6月 22日 星期三 10:15 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月22日至6月29日

路透6月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：   
    
 开始日期     结束日期      公布时间   公司代码   业绩季度及公司名称
 (日-月-年)   (日-月-年)                                                          
 22-6-2016                  AMC        RHT.N      Q1 2017 红帽(Red Hat) 
 22-6-2016                  AMC        BBBY.OQ    Q1 2016 Bed Bath & Beyond Inc 
 23-6-2016                  BMO        ACN.N      Q3 2016 埃森哲(Accenture) 
 28-6-2016                  BMO        CCL.N      Q2 2016 Carnival Corp 
 28-6-2016                  AMC        NKE.N      Q4 2016 耐克公司(耐吉,Nike)
 29-6-2016                  BMO        GIS.N      Q4 2016 General Mills Inc 
 29-6-2016                  BMO        MON.N      Q3 2016 孟山都(Monsanto)
 29-6-2016                  BMO        AYI.N      Q3 2016 Acuity Brands Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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