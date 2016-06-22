《美国上市公司业绩公布日程表》--6月22日至6月29日

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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路透6月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 22-6-2016 AMC RHT.N Q1 2017 红帽(Red Hat) 22-6-2016 AMC BBBY.OQ Q1 2016 Bed Bath & Beyond Inc 23-6-2016 BMO ACN.N Q3 2016 埃森哲(Accenture) 28-6-2016 BMO CCL.N Q2 2016 Carnival Corp 28-6-2016 AMC NKE.N Q4 2016 耐克公司(耐吉,Nike) 29-6-2016 BMO GIS.N Q4 2016 General Mills Inc 29-6-2016 BMO MON.N Q3 2016 孟山都(Monsanto) 29-6-2016 BMO AYI.N Q3 2016 Acuity Brands Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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