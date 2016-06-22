台湾债市：10年券殖利率早盘走升，五年券标售不佳引发筹码松动

路透台北6月22日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周三早盘走升。交易员表示，因昨日五年券105/8 标售不佳，引发105/4部分筹码松动，殖利率突破前次得标利率，但逢高也有买盘承接。

不过他们指出，盘中105/8发行前交易殖利率止弹回稳，对于105/4也有稳定作用。除非有新一波卖压出笼，否则料盘整等候本周稍后第三季发债计划以及英国脱欧公投等变数厘清。

〞(105/4)弹破标售利率，筹码松动较明显，但0.80%以上还是有承接。〞一位大型证券商交易员说。

另一银行交易员则称，虽然105/4第二次增额发行的标售利率是0.802%，但合计三次标售的平均利率在0.82-0.83%，因此对持券者的压力还不大；五年券标售结果已大致反应，后续影响不大。

台湾央行昨日标售105/8期公债，得标利率为0.568%，高于市场预估的0.54-0.55%。投标总额407亿台币，投标倍数为1.36倍。

本地时间10:06，五年券105/8期 发行前交易殖利率跌0.16基点至0.5709%，成交20.0亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.55基点至0.8045%，成交99.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.28%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.79-0.82%。

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