版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 10:37 BJT

台湾股市：连涨三日后受获利了结打压走低，英国公投前市况审慎

电子大厂鸿海精密 升0.1%，但全球晶圆代工龙头台积电 跌0.9%。

鸿海周三召开年度股东大会，董事长郭台铭将直接对散户投资人发表讲话并回答提问。

郭台铭在会议开始时表示，全球性事件不会严重影响该公司运作。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐