《路透晚报》--6月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：保持货币信贷总量合理增长，实施好差别化金融政策--总理

中国总理李克强日前表示，要继续坚持稳健的货币政策取向，加强与积极财政政策等的协调配合，增强灵活性和针对性，注重预调微调，保持货币信贷总量合理增长，实施好差别化金融政策，支持结构性改革尤其是供给侧结构性改革，推动对重点领域和薄弱环节的支持。

--中国经济：发改委批复浙江省文成至泰顺公路建设，总投资约110亿元

中国国家发改委日前批复浙江省文成至泰顺（浙闽界）公路可行性研究报告，项目估算总投资约109.94亿元人民币，旨完善国家高速公路网络，改善区域交通条件，推动长江经济带发展。

--香港经济：去年外来直接投资流入金额按年增加53.5%，稳守全球第二位

联合国贸易和发展会议发表的《2016年世界投资报告》指出，香港去年的外来直接投资流入金额按年增加53.5%，继续排行全球第二位，仅次于美国。香港2015年的外来直接投资流入金额达1,750亿美元。

【金融】

--全球金融：IMF副总裁朱民7月任期结束后将卸任

国际货币基金组织(IMF)称，IMF副总裁朱民到7月任期结束时将离开IMF。IMF称，目前正在确定接替朱民担任副总裁的人选，将适时宣布有关情况。

--中国金融：沪三家试点银行完成投贷联动方案，即将上报银监会-报载

上海证券报援引上海银监局法人银行监管处副处长林学冠表示，沪三家投贷联动试点银行的方案已经完成，具体实施方案即将上报银监会。据悉，“贷款+认股期权”的投贷联动业务模式下，银行将以创业投资子公司配套持有认股期权所获得的收益抵补母行科创贷款可能出现的损失。

--中国保险：不良压顶金融机构“投保”控规模，需警惕逆向选择风险

中国经济进入“三期”叠加期下行压力不减，银行等金融机构不良“双升”压力日趋增大，除核销、转让、不良资产证券化等处置方式外，到保险公司投保“金融机构贷款损失信用保险”正成为金融机构控制不良规模、转移资产风险的另一种选择。

--中国金融：私人银行将成银行收入重要引擎，人民币波动掀境外投资潮--报告

受中国宏观经济增速趋缓及不良“双升”影响，中国银行业收入及利润双双承压。中国兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）联合发布报告称，私人银行业务净资产收益率较高，且拥有连接财富端和资产端的独特优势，将成为中国银行业转型进程中的重要利润增长点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿元七天逆回购，单日净投放850亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净投放850亿元。

--《中国债市每日综述》期现货续联袂走强，但进一步做多动力料欠缺

中国银行间债市现券收益率继续下滑，国债期货亦承接上日涨 势；短期市场情绪仍处偏乐观轨道中，周初流动性在短暂收紧后也很快出现缓解，现券延续了惯性强势。

--中国债市：波兰财政部拟发行30亿元熊猫债，期限三年--中新网

中国新闻网报导，中国银行将作为主承销商之一，协助波兰财政部在中国注册并发行熊猫债，拟发行规模30亿人民币，期限三年。这是波兰政府第一次发行人民币计价国债，也是欧洲首个主权国家进入大陆市场发行熊猫债。

--中国基金：富国富时ETF昨在伦敦挂牌，为境外首只中国债券类ETF

中国富国基金管理公司香港子公司发行的富国富时中国在岸国债及政策性银行债1-10年指数ETF（可上市交易基金）周二在伦敦证交所挂牌上市，这是境外首只中国债券类ETF。

--新闻稿：中国境内债券市场的违约或加剧--标普

中国境内债券市场上的违约情况可能继续增加，如果出现一宗意料之外的大额违约将引发市场动荡，标普全球评级在今日发布的题为《中国违约情况增加令市场稳定性面临风险》的报告中如是表示。

--中国信用债：交易商协会因云峰事件公开谴责并暂停瑞华会计师事务所业务

因绿地控股集团及上海云峰集团涉嫌信息披露违规的相关调查，中国银行间交易商协会(NAFMII)周二向绿地集团的审计机构瑞华会计师事务所开出严厉罚单，对其进行公开谴责处分，并暂停瑞华相关业务，期限一年。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.5581%低于预期，最终发行422.3亿

中国财政部公告，上午招标续发的三年期固息国债，获得42.3亿元人民币的追加认购，该期债最终发行总量为422.3亿元，投标倍数2.96倍。业内人士此前透露，该期债加权中标收益率2.5581%，低于市场预测均值2.58%。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.8189%，20年3.8741%

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的15年和20年固息增发债，中标收益 率分别为3.8189%和3.8741%；五年和10年固息增发债，中标收益率分别为3.1190%和3.3496%。

【外汇】

--全球金融：新加坡金管局宣布将人民币投资纳入外汇储备

新加坡金管局表示，将从6月起把其人民币金融投资纳入到官方外汇储备。“这一举措是对中国金融市场稳步、精准自由化的认可，也代表机构投资者愈发接纳将人民币纳入全球资产组合。”

--中国汇市：人民币收盘仅微跌，英国脱欧公投在即市场情绪略偏谨慎

中国人民币兑美元即期收盘仅微跌，未理会中间价大跌279点至一周新低。交易员称，中间价大幅回落基本在预期范围内，因此市场反应较为平静。英国脱欧公投在即，但对人民币汇率的直接影响有限，场内交投情绪略偏谨慎，短期料延续区间波动。

--《焦点》中国央行放行商行参与离岸汇市，人民币趋向“一种货币，一个价格”

中国央行微博披露正研究放行商行逐步参与离岸汇市，分析人士指出，此举一旦成行，离岸市场的流动性问题将可能逐步缓解，和在岸人民币两地价差更趋于弥合，并有望最终实现“一种货币，一个价格”。

--中国新债：下周三在香港向机构投资者发140亿元国债，下半年择机再发140亿

中国财政部称，2016年将在香港分两次发行共280亿元人民币国债，其中下周三（29日）面向机构投资者发行140亿元人民币，下半年择机再发行140亿元。

--中国汇市：CFETS人民币汇率三个指数均创纪录新低--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.13%；SDR篮子指数微跌至95.17，BIS篮子指数微跌至96.47。三个指数均创下纪录新低。

--券商观点：三季度末人民币汇率料再次走强，跨境资本外流阶段性改善--招商

中国5月银行结售汇和代客结售汇分别较上月逆差收窄717和824亿元人民币。招商证券点评指出，从结构来看，主要是企业贸易项下的结售汇对汇率形成支撑。企业和居民结汇意愿上升、购汇意愿回落。企业偿还外币负债的节奏保持稳定。三季度末人民币汇率具备再次走强和跨境资本外流阶段性改善的条件。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升，煤炭板块受季节性因素影响领涨大盘

中国股市沪综指震荡收升。分析师表示，今日大盘探底反弹，煤炭板块受季节性因素影响领涨，但成交额再现萎缩。因月末市场资金面略显紧张，加之近期市场监管明显加强，以及临近英国脱欧公投，市场炒作情绪受到抑制仍较为谨慎。沪综指收报2,905.55点，涨26.99点或0.94%。

--企业并购：中国安邦保险有意收购韩国友利银行10%股权--消息

知情消息人士表示，中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行约10%的股权。

--中港个股：波兰国家开发银行拟3亿欧元参与工行发起设立的中东欧基金

以资产计中国最大银行--工商银行称，与波兰国家开发银行（BGK）签署关于合作设立中东欧基金的谅解备忘录，BGK拟出资3亿欧元参与中东欧基金。

--美国个股：麦当劳中国大陆和香港店面吸引首旅和三胞集团竞购--消息

据知情人士对路透表示，麦当劳(McDonalds)计划卖出中国大陆和香港店铺，已收到几份收购提议。有意买家包括北京首都旅游集团、三胞集团和中国化工集团，交易价值大约30亿美元。

--企业结盟：伊藤忠商事与中信集团联手，寻找油气开发投资机会--日经

日本经济新闻报导，伊藤忠商事与中国中信集团展开共同研究，以寻找可能的石油及天然气开发投资项目。

--中国个股：西班牙NH Hotels驱逐由海航集团任命的董事，因存在利益冲突

西班牙NH Hotels的股东投票赞成驱逐由公司最大股东--海航集团任命的一位联合董事长和其他三名董事，原因是可能存在利益冲突。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)