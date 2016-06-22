台湾股市：权值股尾盘拉升收连四涨，英脱欧公投倒计时观望气氛浓

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北6月22日 - 台湾股市周三收升，呈〞连四涨〞格局。分析师指出，随英国脱欧公投进入倒计时，今天市场观望气氛更趋浓厚，惟尾盘在权值股拉抬下，收盘指数走高并创五月低点以来波段新高，指数顺利站上8,700点。
台湾加权股价指数 收涨0.36%,至8,716.25点；今日成交初值 为701.29亿台币，上交易日修正后为705.50亿。
〞权值股等拉尾盘，收盘指数创波段新高。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。
他表示，受英国脱欧不确定因素干扰，早盘台股在平盘附近狭幅波动，市场观态度气氛浓，惟整体仍维持偏多格局，尾盘则在电子股和金融类等拉抬带动下，指数顺利攻克8,700点，若英国脱欧无超乎预期，料将吸引另一批买盘进驻。
日盛投顾分析师钟国忠说则指出，先前因英国脱欧机率降低，台股跟随全球股市反弹，〞目前指数已经在高档了，即使英国脱欧公投没有过关，相信台湾投资人也不会疯狂抢进，必须有较大的回档才进场。〞
分析师预估，明日指数区间在8,600-8750点。
亚洲股市周三微幅上涨，投资者紧张等待英国“脱欧”公投，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对未来升息亮出谨慎立场，加重市场谨慎情绪。
今日金融保险指数 收涨0.08%，科技类股指数 则上涨0.35%。
本地时间13:55，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 涨0.34%。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完