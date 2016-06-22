台湾股市：权值股尾盘拉升收连四涨，英脱欧公投倒计时观望气氛浓

路透台北6月22日 - 台湾股市周三收升，呈〞连四涨〞格局。分析师指出，随英国脱欧公投进入倒计时，今天市场观望气氛更趋浓厚，惟尾盘在权值股拉抬下，收盘指数走高并创五月低点以来波段新高，指数顺利站上8,700点。

台湾加权股价指数 收涨0.36%,至8,716.25点；今日成交初值 为701.29亿台币，上交易日修正后为705.50亿。

〞权值股等拉尾盘，收盘指数创波段新高。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他表示，受英国脱欧不确定因素干扰，早盘台股在平盘附近狭幅波动，市场观态度气氛浓，惟整体仍维持偏多格局，尾盘则在电子股和金融类等拉抬带动下，指数顺利攻克8,700点，若英国脱欧无超乎预期，料将吸引另一批买盘进驻。

日盛投顾分析师钟国忠说则指出，先前因英国脱欧机率降低，台股跟随全球股市反弹，〞目前指数已经在高档了，即使英国脱欧公投没有过关，相信台湾投资人也不会疯狂抢进，必须有较大的回档才进场。〞

分析师预估，明日指数区间在8,600-8750点。

亚洲股市周三微幅上涨，投资者紧张等待英国“脱欧”公投，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对未来升息亮出谨慎立场，加重市场谨慎情绪。

今日金融保险指数 收涨0.08%，科技类股指数 则上涨0.35%。