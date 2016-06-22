日本股市：获利了结推动日经指数早盘下跌，英国公投前市场紧张

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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近来的民调大多显示，民意转向留欧，但有迹象显示，留欧阵营的势头暂歇，两派支持率仍势均力敌。
获利回吐拖累出口商类股下跌，丰田汽车 跌0.8%，本田汽车 跌1.7%，Panasonic 跌1.3%。
美元兑日圆 报104.41日圆，之前曾一度升破105.00，为近一周以来首见，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦仍表示美国将“逐步升息”。
软银 涨2.7%，之前中国腾讯控股 表示，将以近86亿美元收购Supercell的大部分股权。
东证股价指数 跌1.1%至1,279.28点；JPX-日经400指数 跌1.0%至11,549.03点。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完