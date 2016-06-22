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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 11:07 BJT

日本股市：获利了结推动日经指数早盘下跌，英国公投前市场紧张

近来的民调大多显示，民意转向留欧，但有迹象显示，留欧阵营的势头暂歇，两派支持率仍势均力敌。

获利回吐拖累出口商类股下跌，丰田汽车 跌0.8%，本田汽车 跌1.7%，Panasonic 跌1.3%。

美元兑日圆 报104.41日圆，之前曾一度升破105.00，为近一周以来首见，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦仍表示美国将“逐步升息”。

软银 涨2.7%，之前中国腾讯控股 表示，将以近86亿美元收购Supercell的大部分股权。

东证股价指数 跌1.1%至1,279.28点；JPX-日经400指数 跌1.0%至11,549.03点。(完)

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