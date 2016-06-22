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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--6月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
    
    6月23日(四)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          6月            --       47.7
    0645 法国企业景气指数                           6月           103        104
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      6月初值        48.8       48.4
                   服务业PMI                                     51.7       51.6
                   综合PMI                                       51.0       50.9
    0730 德国Markit制造业PMI                      6月初值        52.0       52.1
                   服务业PMI                                     55.0       55.2
                   综合PMI                                       54.2       54.5
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    6月初值        51.3       51.5
                   服务业PMI                                     53.1       53.3
                   综合PMI                                       53.0       53.1
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          4月          --       -3.3%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +0.1%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          4月          --       -1.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -3.6%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           5月初值         --      顺差36
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月17日当周      27.0       27.7
                 四周均值(万人)                                   --      26.925
                 续请失业金人数(万人)           6月11日当周     215.0      215.7
    1230 美国全国活动指数                            5月          --      正0.10
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月初值         50.8       50.7
    1400 美国领先指标(较前月)                        5月        +0.1%      +0.6%
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      5月         56.0       61.9
             新屋销售(较前月)                                   -8.7%     +16.6%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值     预估值

    6月22日(三)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       6月        19.4       -- 
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周       522.2       -- 
                抵押贷款再融资指数                           2,189.4       -- 
    1230 加拿大零售销售(较前月)                      4月       +0.9%     +0.9%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                      +1.3%     +0.6%
    1300 美国房屋价格(较前月)                        4月       +0.2%       -- 
                     (较上年同期)                              +5.9%       -- 
    1400 美国成屋销售年率(万户)                      5月         553       554  
             成屋销售(较前月)                                  +1.8%     +1.1%
    1400 欧元区消费者信心指数                     6月初值      负7.3     负7.0
    (完)        
                      
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽/王洋  审校 王兴亚)

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