主要国家经济指标预测--6月23日****

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日(四) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 47.7 0645 法国企业景气指数 6月 103 104 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 48.8 48.4 服务业PMI 51.7 51.6 综合PMI 51.0 50.9 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 52.0 52.1 服务业PMI 55.0 55.2 综合PMI 54.2 54.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 51.3 51.5 服务业PMI 53.1 53.3 综合PMI 53.0 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 4月 -- -3.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.6% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差36 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月17日当周 27.0 27.7 四周均值(万人) -- 26.925 续请失业金人数(万人) 6月11日当周 215.0 215.7 1230 美国全国活动指数 5月 -- 正0.10 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 50.8 50.7 1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.1% +0.6% 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 56.0 61.9 新屋销售(较前月) -8.7% +16.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月22日(三) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 19.4 -- 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 522.2 -- 抵押贷款再融资指数 2,189.4 -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.9% +0.9% 扣除汽车的零售销售(较前月) +1.3% +0.6% 1300 美国房屋价格(较前月) 4月 +0.2% -- (较上年同期) +5.9% -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 553 554 成屋销售(较前月) +1.8% +1.1% 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负7.3 负7.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/王洋 审校 王兴亚)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完