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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 13:53 BJT

台湾债市：10年券殖利率第四日收高，因标售不佳且有英国脱欧变数

* 五年券标售不佳且英国脱欧变数令气氛偏空
    * 逢高仍见买盘承接，盘整静候脱欧公投结果
    * 明日105/4殖利率预估在0.79-0.81%

    路透台北6月22日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率第四日收高，续创近三周高位。交易
员表示，因昨日五年券105/8 标售不佳，且英国脱欧公投在即，引发部分筹码松动，但逢高也有
买盘承接，令弹幅收敛。
    
    他们并指出，105/8发行前交易殖利率止弹回跌，对于105/4也有稳定作用。但在周五英国脱欧公投结果出
炉前，债市料仍将面临降低持券风险的卖压，殖利率高档整理机会较大。
    
    〞公投影响大，若是留欧，殖利率会往上弹，脱欧，下去的速度会很快。〞一位大型银行交易主管说。
    
    105/8标售不佳的效应，今日仍影响着盘面。一银行交易员说，五年券得标利率较发行前交易区间高出一
截，殖利率曲线短端的锚定效果，自然会影响中后端的位置。
    
    105/4殖利率开盘后不久即弹破第二次增额发行的标售利率0.802%，成交量也迅速增加，但盘中弹幅未见
扩大，显示也有买盘逢高承接。
    
    银行交易员称，105/4合计三次标售的平均利率在0.82-0.83%，纵然筹码有些许松动，但对持券者的压力
还不大，且五年券标售结果已大致反应，打高反而吸引养券买盘接手，今日105/8殖利率终场即收在日低。   
 
    
    台湾央行昨日标售105/8期公债，得标利率为0.568%，高于市场预估的0.54-0.55%。投标总额407亿台币，
投标倍数为1.36倍。    
    
    今日105/4殖利率收在0.8000%，前次高点为6月3日的0.8110%。
    
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.79-0.81%。105/8期公债发行前交易殖利率主要区间在
0.56-0.58%。    
   
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -0.85     0.5640%  0.5640-0.5779%      36.5
 10   105/4                      +0.10     0.8000%  0.7980-0.8087%     133.5
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  30     105/7                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.8000%
   5     105/8                       0.5640%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)         

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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