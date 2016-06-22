台湾债市：10年券殖利率第四日收高，因标售不佳且有英国脱欧变数

* 五年券标售不佳且英国脱欧变数令气氛偏空 * 逢高仍见买盘承接，盘整静候脱欧公投结果 * 明日105/4殖利率预估在0.79-0.81% 路透台北6月22日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率第四日收高，续创近三周高位。交易 员表示，因昨日五年券105/8 标售不佳，且英国脱欧公投在即，引发部分筹码松动，但逢高也有 买盘承接，令弹幅收敛。 他们并指出，105/8发行前交易殖利率止弹回跌，对于105/4也有稳定作用。但在周五英国脱欧公投结果出 炉前，债市料仍将面临降低持券风险的卖压，殖利率高档整理机会较大。 〞公投影响大，若是留欧，殖利率会往上弹，脱欧，下去的速度会很快。〞一位大型银行交易主管说。 105/8标售不佳的效应，今日仍影响着盘面。一银行交易员说，五年券得标利率较发行前交易区间高出一 截，殖利率曲线短端的锚定效果，自然会影响中后端的位置。 105/4殖利率开盘后不久即弹破第二次增额发行的标售利率0.802%，成交量也迅速增加，但盘中弹幅未见 扩大，显示也有买盘逢高承接。 银行交易员称，105/4合计三次标售的平均利率在0.82-0.83%，纵然筹码有些许松动，但对持券者的压力 还不大，且五年券标售结果已大致反应，打高反而吸引养券买盘接手，今日105/8殖利率终场即收在日低。 台湾央行昨日标售105/8期公债，得标利率为0.568%，高于市场预估的0.54-0.55%。投标总额407亿台币， 投标倍数为1.36倍。 今日105/4殖利率收在0.8000%，前次高点为6月3日的0.8110%。 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.79-0.81%。105/8期公债发行前交易殖利率主要区间在 0.56-0.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.85 0.5640% 0.5640-0.5779% 36.5 10 105/4 +0.10 0.8000% 0.7980-0.8087% 133.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.8000% 5 105/8 0.5640% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)