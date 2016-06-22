更新版 1-美国债市：五年期公债标售需求为七年来最弱

(新增五年期公债标售的更多细节)

路透纽约6月21日 - 周二的美国五年期公债标售，交易商和投资者的总体标购兴趣为近七年来最弱，因英国周四即将就是否退出欧盟举行公投。

分析师在此次公债标售前表示，如果多数英国人投票支持留在欧盟，则投资者会出脱避险公债，美国公债价格可能下跌。

分析师说，这种价格快速下跌的风险，可能导致了投资者没有积极标购。

这次标售的五年期公债 的投标倍数是2.29倍，是2009年7月以来最低水准。上次在5月进行的五年期公债 标售中，投标倍数是2.60倍。

在周二的五年期公债标售中，基金经理、外国央行和其他间接投标者买入了57.21%，这是3月以来的最小比例。

小型公债交易商和其他直接投标者买入了3.73%，是其三年来的最低比例。

一级交易商，即与美联储直接交易的23家大型华尔街银行，买入了39.06%，是其2015年8月以来最高比例。

这批将于2021年6月到期的五年期公债得标利率为1.218%，是2月以来最低水平。

上周，英国公投忧虑带动避险买盘，以及美联储官员调降升息次数预测，推动短到中期美国公债收益率降至四个月低点。(完)