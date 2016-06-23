《香港已公布新股发行上市日程表》--6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港6月23日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *6/22-27 东方证券 9.57 75.1-89.5 7.85-9.35 7/8 花旗、高盛及野 村 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 6/8 川控股有限公司 0.88 2.2 升6.8% 建泉融资 6/1 中银航空租赁 42 87.4 持平 中银国际及高 盛 5/19 雅迪集团 1.72 12.9 跌23.3% 中信建投国际 5/18 Hang Sang(Siu Po)Intl. < 1.36 0.63 升91.9% 汇盈融资和嘉 3626.HK> 林资本 4/15 华津国际 2.38 3.57 升21% 申万宏源 4/12 宏安地产 0.92 3.5 升14.1% 金利丰和创桥 国际 4/12 南旋控股 1.2 6 升6.7% 中信证券 4/8 亚积邦租赁 0.75 1.13 升21.3% 上银国际 4/8 结好金融 1 5.075 升5% 西证国际 4/6 伟业控股 不适用 不适用 升24.3%^ 创桥国际 4/1 盈健医疗 1.38 1.06 升44.2% 交银国际 3/30 浙商银行 3.96 130.68 持平 中信证券、中 金、高盛及农 银国际 3/30 天津银行 7.39 73.57 持平 中银国际、农 银国际及建银 国际 3/30 国微技术 3.78 2.835 跌15.9% 海通国际 3/18 剑虹集团 0.95 0.95 升47.4% 丰盛融资 3/11 香港医思医疗集团<2138.HK 3.03 7.42 跌1.65% 瑞信 > 3/10 兴科蓉医药 0.8 3.2 持平 招商证券 3/8 佳源国际 2.48 11.2 升4% 建银国际 1/28 融众金融 2.11 2.11 升0.95% 同人融资 1/15 成实外教育 2.4 18 升1.25% 麦格理 1/13 融信中国 5.36 18.1 升4.9% 工银国际 1/12 巨匹建设 1.35 1.8 升40.7% 国泰君安 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。