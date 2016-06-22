中国汇市：人民币早盘跌幅收窄，英国脱欧公投在即市场情绪略偏谨慎

* 人民币早盘跌幅收窄，中间价大跌279点

* 客盘择机结汇，帮助缓和人民币跌势

* 英国脱欧公投在即，市场情绪略偏谨慎

* 公投结果公布前人民币料延续区间走势

路透上海6月22日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘小幅下跌，跌幅较盘初收窄；中间价则大跌279点至一周新低。交易员称，中间价大幅回落基本在预期范围内，因此市场反应较为平静。由于英国脱欧公投在即，场内交投情绪略偏谨慎，短期料延续区间波动。

他们并指出，日内汇价仍参考美元指数波动，另外客盘也偏向在靠近6.60元附近择机结汇；但境内一年期美元掉期 持稳于900点附近并趋升，仍令人民币汇率承压。

“目前来看，6.59上方卖（美元）应该没什么问题，今早不少客盘选择结汇，会不会突破前期6.6，等英国公投之后看市场的选择吧。”一中资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算的今日人民币兑美元中间价为6.5899元，和实际值6.5935元偏差较小，也表明央行继续践行市场化方向；面对较大的中间价波动，市场反应较为平静也不足为奇。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.5858元，上日收报6.5799元，夜盘终报6.59元。今日人民币兑美元中间价 报6.5935元，上日中间价为6.5656元。人民币兑美元即期成交额 为102.09亿美元，上日半日为107.32亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.13%；SDR篮子指数微跌至95.17，BIS篮子指数微跌至96.47。三个指数均创下纪录新低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.738元, 上日尾盘为6.7318元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5949元, 上一交易日尾盘报6.5934元。

全球汇市方面，美元周三盘初守住温和涨势，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦仍表示美国将“逐步升息”； 在距离公投只有一天之际，英镑因空头回补引发的反弹也失去了动能。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5844；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。