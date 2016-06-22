韩国经济：下半年出口有望反弹，结束一年多的下降局面--贸易组织

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透首尔6月22日 - 一家贸易组织周三发布的报告称，韩国出口有望在今年下半年反弹，结束持续了一年多的下降局面，这要归功于发达经济体的复苏以及全球油价的上涨。
韩国贸易协会(KITA)研究部门在年中报告中称，今年7-12月出口料较上年同期增长0.9%，而上半年出口估计同比下滑10.1%。
“预计到今年下半年，拖累韩国出口的主要外部因素，比如低油价以及中国经济成长放缓等，都将逐步缓解，”KITA下属国际贸易研究所称。
报告并称，显示元件、机械、半导体和纺织品等出口料将改善，而船舶、智能手机和汽车等产品的出口则不太可能很快实现大幅反弹。
根据报告，美国货币政策收紧以及来自新兴经济体的竞争不断加剧，仍对韩国经济构成下行风险。
6月出口初步数据将于7月1日公布。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完