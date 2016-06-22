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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 12:46 BJT

韩国经济：下半年出口有望反弹，结束一年多的下降局面--贸易组织

路透首尔6月22日 - 一家贸易组织周三发布的报告称，韩国出口有望在今年下半年反弹，结束持续了一年多的下降局面，这要归功于发达经济体的复苏以及全球油价的上涨。

韩国贸易协会(KITA)研究部门在年中报告中称，今年7-12月出口料较上年同期增长0.9%，而上半年出口估计同比下滑10.1%。

“预计到今年下半年，拖累韩国出口的主要外部因素，比如低油价以及中国经济成长放缓等，都将逐步缓解，”KITA下属国际贸易研究所称。

报告并称，显示元件、机械、半导体和纺织品等出口料将改善，而船舶、智能手机和汽车等产品的出口则不太可能很快实现大幅反弹。

根据报告，美国货币政策收紧以及来自新兴经济体的竞争不断加剧，仍对韩国经济构成下行风险。

6月出口初步数据将于7月1日公布。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)

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