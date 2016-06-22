路透基点：瑞福德汽车金融公司已签署5亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，瑞福德汽车金融公司已与九家银行签署一笔5亿元人民币(7,600万美元)的两年期境内贷款案。

南洋商业银行为唯一牵头行兼簿记行，其他银行以一般参贷行头衔加入。

贷款利率是中国人行指标利率的100%，承贷5,000万人民币或以上的银行，可获60个基点的前端费，承贷额度低于5,000万人民币的银行前端费则为50个基点。贷款将分四期每半年不等额偿还，还款比例为1%(第1-第3期)和97%(第四期)。

本项融资案已在5月10日签约，并在6月12日首度动用，第二次及最后一次提领贷款是在6月22日。