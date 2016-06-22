路透基点：瑞福德汽车金融公司已签署5亿元人民币贷款--TRLPC

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，瑞福德汽车金融公司已与九家银行签署一笔5亿元人民币(7,600万美元)的两年期境内贷款案。
南洋商业银行为唯一牵头行兼簿记行，其他银行以一般参贷行头衔加入。
贷款利率是中国人行指标利率的100%，承贷5,000万人民币或以上的银行，可获60个基点的前端费，承贷额度低于5,000万人民币的银行前端费则为50个基点。贷款将分四期每半年不等额偿还，还款比例为1%(第1-第3期)和97%(第四期)。
本项融资案已在5月10日签约，并在6月12日首度动用，第二次及最后一次提领贷款是在6月22日。
瑞福德汽车金融有限公司是由西班牙桑坦德消费金融有限公司与安徽江淮汽车股份有限公司共同出资，于2013年1月4日正式成立。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完