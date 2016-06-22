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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 13:01 BJT

《全球汇市》美元回落而英镑高企，明天英国举行脱欧公投

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1264  1.1240  +0.21  +3.72  1.0860
    美元/日圆            104.53  104.73  -0.19 -13.11  120.30
    欧元/日圆         117.78  117.74  +0.03  -9.73  130.47
    美元/瑞郎            0.9613  0.9616  -0.03  -4.04  1.0018
    英镑/美元            1.4686  1.4645  +0.28  -0.35  1.4738
    美元/加元            1.2783  1.2815  -0.25  -7.63  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5949  6.5930  +0.03  +0.41  6.5680
    澳元/美元            0.7465  0.7444  +0.28  +2.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7145  0.7116  +0.41  +4.69  0.6825
    澳元/日圆         78.010  78.040  -0.04 -10.97  87.620
    新西兰元/日圆     74.700  74.590  +0.15  -8.88  81.980
    英镑/日圆         153.53  153.39  +0.09 -13.37  177.22
    澳元/新西兰元     1.0445  1.0452  -0.07  -2.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/刘秀红/汪红英/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林/张若琪/张荻)

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