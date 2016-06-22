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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 13:14 BJT

路透基点：台湾大同重现市场，拟贷款至多280亿台币用于再融资--TRLPC

路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾上市企业大同公司正在市场筹集一笔最高至280亿台币(8.68亿美元)的贷款。

消息人士说，该公司已和往来银行举行过初步讨论，这笔贷款可能是五年期。

融资所得将作为再融资和营运资本用途。大同公司上次在市场筹资是2015年10月，当时旗下尚志资产开发公司取得一笔32.7亿台币四年期定期贷款。该笔融资牵头行为台湾银行，贷款分为A、B、C、D四个部分，A部分利率是邮局一年期存款利率加码112个基点，B、C、D的利率则为加码121个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)

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