路透基点：台湾大同重现市场，拟贷款至多280亿台币用于再融资--TRLPC

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾上市企业大同公司正在市场筹集一笔最高至280亿台币(8.68亿美元)的贷款。
消息人士说，该公司已和往来银行举行过初步讨论，这笔贷款可能是五年期。
融资所得将作为再融资和营运资本用途。大同公司上次在市场筹资是2015年10月，当时旗下尚志资产开发公司取得一笔32.7亿台币四年期定期贷款。该笔融资牵头行为台湾银行，贷款分为A、B、C、D四个部分，A部分利率是邮局一年期存款利率加码112个基点，B、C、D的利率则为加码121个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完