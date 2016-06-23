《全球主要央行动态》--6月16日-6月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月16日-6月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。叶伦在美国参议院金融委员会就货币政策做半年度证词陈述。她对经济的评估总体乐观，并淡化了经济滑入衰退的风险。不过，她表示，在升息问题上联储将谨慎行事，直到有明确的迹象显示就业市场强势依旧。

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德称，他认为联邦基金利率的适宜水平在0.63%左右，比现在的水准约高出25个基点，并可能在“可预见的未来”保持这个水平。

**欧洲**

英国央行上周四以9:0的票数表决维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。英国央行表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。货币政策委员会九位委员，还简要讨论了围绕公投的央行应急计划。6月会议记录强调，英国退欧公投是英国金融市场，而且还可能是全球市场面临的最大短期风险。

瑞士央行上周四维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%至负0.25%不变，同时还维持活期存款利率在负0.75%不变，符合路透调查中受访分析师的一致预期，做好了一旦英国公投决定离开欧盟可能必须采取行动的准备。 瑞士央行总裁乔丹称，外汇干预没有固定的界限，总在考量利弊，如果英国退欧导致动荡加剧，瑞士央行调整政策以稳定形势是明智的，不排除再度降息的可能性。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，欧元区增长动力增加，但不确定性也很高，部分原因在于英国6月23日就是否留在欧盟举行公投，因此欧洲央行准备在必要情况下动用所有工具。

**中国**

中国央行周二称，中国经济仍面临较大下行压力，但有望保持在合理区间；居民消费价格将温和上涨，但也存在不确定性；央行将进一步完善市场化汇率形成机制，促进形成境内外一致的人民币汇率。央行网站公布的2015年年报指出，2016年央行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，增强针对性和灵活性；强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。央行并以专栏形式介绍了人民币资本项目可兑换进展及未来一段时期内的重点任务。

中国央行微博披露正研究放行商行逐步参与离岸汇市，分析人士指出，此举一旦成行，离岸市场的流动性问题将可能逐步缓解，和在岸人民币两地价差更趋于弥合，并有望最终实现“一种货币，一个价格”。

中国央行上周五表示，中国央行与塞尔维亚国家银行今日签署双边本币互换协议，互换规模为15亿元人民币（270亿塞尔维亚第纳尔），有效期三年，经双方同意可以展期。央行网站新闻稿称，互换协议的签署有利于便利双边贸易和投资，加强两国金融合作。

**日韩**

日本央行周二公布的4月会议记录显示，部分央行委员称海外经济体继续给日本经济和物价带来下行风险。在4月27-28日举行的会议上，日本央行未扩大货币刺激政策，即使全球性不利因素、日圆升值且大宗商品疲弱令脆弱的经济复苏有脱轨之虞。日本央行并在季度评估中下调通胀预估，并再次将2%通胀目标的达成时间推迟六个月，称最迟要等到2018年3月才有可能达成。央行委员称，未来日本央行应仔细考察海外经济体带来的风险，并在必要时毫不犹豫地宽松货币政策。

**其他央行**

澳洲央行周二公布的会议记录显示，本月维持利率不变符合经济可持续增长，以及通胀逐渐回归目标水准的情况。澳洲央行在6月7日政策会议上维持隔夜拆款利率于1.75%的纪录低位。本次会议记录没有暗示央行近期将会再度降息。

印尼央行将指标12个月期参考利率BIPG下调25个基点至6.50%，并将未来的指标利率--七天期逆回购利率下调25个基点至5.25%。印尼央行将从8月19日起采用七天期逆回购利率做为新的指标利率。印尼央行还将存款工具利率和贷款工具利率下调25个基点，分别至4.50%和7.00%。这是该央行按兵不动两个月后，再次降息。央行称，近期放松政策的因由是，通胀温和、卢比汇率相对稳定，并且该国经常帐赤字缩减。

印度央行总裁拉詹意外宣布，他将在9月任期届满后离任，当继任总裁人选出炉时，市场料将面临更加严酷的考验。消息公布后，印度卢比跌至近一个月低点，公债也走软。

泰国央行维持政策利率在1.50%不变，符合路透调查预期。央行称，货币政策仍然宽松，应保留政策空间，预计英国退欧将使全球市场出现动荡。 (完)

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