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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 13:53 BJT

新兴汇市：英国公投前亚币交投观望；泰铢小跌静待泰国央行会议

**印尼卢比**
    
    印尼卢比现汇追随无本金交割远期外汇(NDF) 市场的整体疲态，但随着多数
政府公债价格上升，现汇削减了稍早跌幅。
    
    财政部称，印尼周二标售12.9万亿卢比(9.714亿美元)债券，略超过目标规模。
    
    周二该国议会一委员会调降政府今年收入目标，但分析师称，整体来看目标似乎仍太乐
观。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.54    104.77   +0.22  +15.08    120.30
    坡元            1.3422    1.3435   +0.10   +5.61    1.4175
    台币          32.235    32.258   +0.07   +2.58    33.066
    韩元           1154.17   1156.60   +0.21   +1.80   1174.95
    泰铢             35.25     35.17   -0.23   +2.18     36.02
    菲律宾披索       46.47     46.38   -0.19   +0.93     46.90
    印尼卢比      13280.00  13260.00   -0.15   +3.80  13785.00
    印度卢比       67.59     67.49   -0.15   -2.13     66.15
    马币            4.0320    4.0340   +0.05   +6.40    4.2900
    人民币          6.5865    6.5900   +0.05   -1.43    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/汪红英/李爽  审校 李春喜/王洋/艾茂林)

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