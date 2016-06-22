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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 14:01 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：英国退欧风险抑制市场买兴

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* 美元/日圆跌0.27%，英镑/美元涨0.18%，欧元/美元涨0.13%，澳元/美元涨0.17%

* 新西兰元/美元涨0.24%，美元/韩元跌0.1%，美元/在岸人民币跌0.05%，美元/离岸人民币涨0.04%

* 日经指数跌0.56%，沪综指涨0.36%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.34%，美国原油涨0.52%，美国10年期公债收益率报1.6921%

* 美联储主席叶伦称就业增长放缓和英国公投促使联储保持谨慎立场

* 日本参议院选举造势开跑，日相安倍晋三誓言提振经济。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
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