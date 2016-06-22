《汇市简讯》伦敦盘初：英国退欧风险抑制市场买兴

国际油市：石脑油裂解价差从五个月低点反弹，受益于需求稳定
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
0551GMT
* 美元/日圆跌0.27%，英镑/美元涨0.18%，欧元/美元涨0.13%，澳元/美元涨0.17%
* 新西兰元/美元涨0.24%，美元/韩元跌0.1%，美元/在岸人民币跌0.05%，美元/离岸人民币涨0.04%
* 日经指数跌0.56%，沪综指涨0.36%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.34%，美国原油涨0.52%，美国10年期公债收益率报1.6921%
* 美联储主席叶伦称就业增长放缓和英国公投促使联储保持谨慎立场
* 日本参议院选举造势开跑，日相安倍晋三誓言提振经济。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
马来西亚指标8月棕榈油合约收高0.3%，报每吨2,635马币(609.95美元)。盘中一度跌至2,597马币，为周二以来的最低。
贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)以每桶较中东报价升水逾3美元的价格，从托克(Trafigura)购买60,000吨含硫量为40ppm的柴油，5月25日至30日运至Vizag。但无法立即确认该消息。