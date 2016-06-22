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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 14:20 BJT

日本股市：日经指数收低，投资者赶在周四英国退欧公投前锁定获利

路透东京6月22日 - 日本股市日经指数周三下跌，因牵动市场紧张神经的英国退欧公投将在周四举行，投资者在这之前锁定获利。

日经指数 下滑0.6%至16,065.72点，而在过去三个交易日则累计上涨4.7%。

成交量为1.704万亿日圆，是三周来的最低水平，反映出英国公投前的紧张情绪。

东证股价指数 下跌0.7%至1,284.61点，JPX-日经400指数 跌0.65%至11,594.15点。（完）

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