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货币新闻 | 2016年 6月 22日 星期三 14:26 BJT

国际油市：油价升破50美元，受美国原油库存下降支撑

API公布，截至6月17日当周，美国原油库存大降520万桶，路透调查的分析师预计为减少170万桶。

美国能源部下属的能源资料协会(EIA)将于周三发布官方库存数据。

英国周四公投可能脱欧的可能性，仍令市场提心吊胆，民调显示留欧及脱欧阵营支持率相差不大。

假如英国选择退欧，“美元走强及其它货币走软可能...对原油价格构成定向短线利空，”法国兴业银行在一份研究报告中称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/刘秀红；审校 张明钧/于春红)

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