国际油市：油价升破50美元，受美国原油库存下降支撑

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
API公布，截至6月17日当周，美国原油库存大降520万桶，路透调查的分析师预计为减少170万桶。
美国能源部下属的能源资料协会(EIA)将于周三发布官方库存数据。
英国周四公投可能脱欧的可能性，仍令市场提心吊胆，民调显示留欧及脱欧阵营支持率相差不大。
假如英国选择退欧，“美元走强及其它货币走软可能...对原油价格构成定向短线利空，”法国兴业银行在一份研究报告中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/刘秀红；审校 张明钧/于春红)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。